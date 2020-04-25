Bel soğukluğu yani diğer ismi ile frengi ciddiye alınması gereken en önemli hastalıklar arasında yer almaktadır. Özellikle zamanında teşhis ve tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açabilir. Hatta zaman içerisinde ölüme kadar götürebilecek bir duruma sahiptir. Bel soğukluğu tedavi edilmezse pek çok farklı organ ile beraber vücudun diğer yapısal kısımlarına önemli hasarlar verebilmektedir. Bu hasarlar zaman içerisinde daha ciddi boyutlara ulaşarak ölüme kadar götürebiliyor. Dünya çapında yaygın olarak bilinen bel soğukluğu tedavi edildiği takdirde iyileşmesi yüksek hastalıklar arasındadır. O yüzden mutlaka gerekli belirtiler dikkatli şekilde okunmalı ve buna göre doktora başvurulmalıdır.

Bel soğukluğu nedir?

Bel soğukluğu treponema pallidum isimli mikrobun meydana getirdiği sistematik bir hastalık olarak bilinmektedir. Diğer ismi ile frengi zaman içerisinde beyin ve sinir ile gözün yanı sıra, iç organlara ciddi oranda hasar verebilmektedir. Ancak bu durum zamanında teşhis ve tedavi yapılmadığı takdirde ortaya çıkar.

Bununla beraber sonuç olarak ölüm getirebilecek son derece ciddi hastalıklar arasında bulunuyor. Tedavisiz biçimde ilerleyen hastalık hayati tehlike ile beraber, ciddi komplikasyonlar ve iç organ tutulumlar yaşatabilmektir. Ayrıca bel soğukluğu HIV enfeksiyonun daha kolay şekilde bulaşmasına da sebebiyet veren hastalıklar arasında yer alıyor.

Bel soğukluğu belirtileri nelerdir?

Bel soğukluğu diğer adıyla 4 evre içerisinde meydana gelir. Her evre içerisinde farklı belirtiler yer alır ve zamanla daha şiddetli noktaya ulaşır.

Birinci Evre: Öncelikle genital bölgede bir ya da birden fazla lezyon meydana gelmektedir. Genel olarak cinsel temasla bulaştığı için ilk olarak bu bölgede oluşur. Aynı zamanda ağızda, dilde ve dudak gibi pek çok farklı yerde görünebilmektedir. Eğer hasta bu dönemde tedavi alınmaz ise ikinci evre oluşmaya başlar.

İkinci Evre: Bu dönemde vücutta pembe ve kırmızı döküntüler ortaya çıkmaya başlar. 2 ile 6 hafta süren bu dönem içerisinde belli başlı bazı belirtiler söz konusudur.

- Ciltte küçük lekelerin oluşumu,

- İsilik oluşumu,

- Ağız üzeri plak oluşumu,

- Bozuk para büyüklüğündeki batık plaklar,

- Kasık ve genital bölgede siğiller,

- Avuç içi ile ayak tabanında bazı hafif döküntüler,

Bununla beraber baş ağrısı, halsizlik, yorgunluk ve döküntü gibi pek çok durum ortaya çıkabilmektedir. Eğer bu dönemde tanı üzerinden tedavi gerçekleşmez ise üçüncü evre yaşanır.

Üçüncü Evre: Bu dönem sessiz dönem olarak bilinir. Hastalık üçüncü evre içerisinde herhangi bir belirti olmadan yavaş seyri ile ilerlemeye devam eder. Bu durum birkaç yıl boyunca sürebilir.

Dördüncü Evre: Tehlikeli dönemlerden biri olarak son evre dördüncü evredir. Enfeksiyonun ardından aylar sonra hatta yıllar sonra dahi çıkma potansiyeline sahiptir. Gelişmiş ülkelerde günümüzde bel soğukluğu çok az görülürken, gelişmekte olan ülkelerde yaygın olarak ortaya çıkabilmektedir.

- Beyin ve sinir hastalıkları,

- Kalp ve damar hastalıkları,

- Göz,

- Karaciğer,

- Eklem ile beraber kemik hastalıkları,

Tüm bu organlara ciddi oranda zarar veren bel soğukluğu yani frengi bu evreden itibaren ölümcül hale gelir.

Erkek ve kadınlarda bel soğukluğu belirtileri neler?

Genellikle cinsel yolla bulaşan bir hastalık olarak öne çıkan bel soğukluğu kadın ve erkekler için farklı belirtiler gösterebilmektedir. Kadınlarda genel olarak genital bölgede bazı siğiller ile ortaya çıkan durum, erkekler için belli başlı belirtiler üzerinden meydana gelebilmektedir.

- İdrar yaparken yanma ve ağrı hissi,

- Makat bölgesinde kaşıntı ve ağrı ile kan,

- Penis bölgesinde meydana gelen beyaz ve sarı ile yeşil renkli akıntı,

- Testis bölgesinde şişme ve ağrı,

- Makat bölgesinde yara enfeksiyonları belirtiler arasındadır.