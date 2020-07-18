Bel soğukluğu, erken teşhis edildiğinde kesin tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Tedavisi süreçte ise hayati sorunlar ilerle ve bu durum ölüme kadar yol açabilir. HIV enfeksiyonu kolaylaştıran bel soğukluğunda, iç organlar tutulmalar yaşayabilir.

Bel soğukluğu nedir?

Bel soğukluğu cinsel yolla bulaşan, erkeklerde idrar yollarında, kadınlarda rahim ağzında iltihaplanma yapan rahatsızlıktır. Cinsel yolla, sıklıkla bulaşan hastalıklardan birinci sırada gelir. Gençlerde daha yaygın olan bel soğukluğu, erkeklerden kadınlara daha kolay şekilde bulaşabilir.

Yapılan araştırmaya göre, dünyada yıllık 50 milyon kişi bu hastalığa yakalanıyor. Tedavi edilmediğinde ciddi komplikasyonlar gösteren bel soğukluğu için doktora tedavi için mutlaka başvurulmalıdır.

Bel soğukluğu belirtileri nelerdir?

Bel soğukluğu rahatsızlığı belirtileri, hastalık 4 evrede görüldüğünden farklı olabilir. Her bir evre için belirtiler ayrıdır.

1. Evre

İlk evre hastalığın birinci aşamasıdır. Tedavi için en önemli aşamadır. Hastalık bulaştıktan sonra, 10 ile 90 gün arasında kendisini gösterir. Hastalık hangi bölgeden bulaşmışsa, genellikle yaralar oradan çıkar. Ancak bazen, dilde, dudakta, anüste, ağız içerisinde veya vücudun farklı yerlerinde yaralar çıkabilir. Bu aşamada tedaviye başlanmazsa, ikinci evre başlamış olur.

2. Evre

Vücutta kırmızı ve pembe döküntüler görülür. Döküntüler birden fazla bölgede ortaya çıkabilir. Birden fazla bölgede bu döküntüler belirebilir. 2 ile 6 hafta arasında bu süreç devam eder. Döküntüler daha çok;

Ciltte küçük leke tarzında,

İsilik biçiminde,

Genital veya kasık yerinde siğil şeklinde,

Ağız içerisinde üzeri beyaz plaklar biçiminde,

Batık plaklar şeklinde bozuk paraya benzer,

Ayaklarda ve avuç içinde hafif döküntüler şeklinde ortaya çıkabilirler. Tüm bu belirtilerde bakteri bulunur. Hastalık bulaşıcıdır. Ateş, baş ağrıları, grip, halsizlik ve yorgunluk görülebilir.

3. Evre

Hastalık bu evrede sinsi şekilde ilerler. Çok sessizleşir. Ancak bu evrede bulaşıcılık oranı oldukça artar.

4. Evre

Bu evre hastalığın son aşamasıdır. Gelişmiş ülkelerde bu evre nadir görülür. Son evre olarak bilinen bu aşamada, hastalık iyice ilerlemiş ve iç organlara zarar verebilecek seviyelere ulaşmıştır.

Kalp ve damar rahatsızlıkları

Beyin ve sinir hastalıkları

Göz ve karaciğer problemleri

Kemik ve eklemlerde ciddi rahatsızlıklar başlayabilir.

Son evrede bel soğukluğunun iç organlarda yaptığı hasarlar çok ciddi ve ölümcüldür. Bu ölümcül sorunun yaşandığı evrede görülen belirtiler ise şöyle.

Ciltte, kemiklerde ve iç organlarda meydana gelen şişlikler

Kalp ve damarlarda problemler çıkması

Körlük yaşanması

Beyinin ciddi şekilde hasar görmesi

Dengesizlik, yürümede sorun, hafıza güçsüzlüğü, hezeyan durumları görülebilir.

İdrarı kaçırma problemi şeklinde belirtiler görülebilir.

Bel soğukluğu tedavisi nasıl yapılır?

Hastalıkların tümünde olduğu gibi bel soğukluğunda da erken teşhis oldukça önemlidir. Tedavide, ilaçlar tercih edilebilir. Antibiyotiklerin tercihte olduğu bel soğukluğu tedavisi, ilk aşamada başladığında, tedavi neredeyse kesindir.

Ancak dikkat edilmesi gereken, bel soğukluğu hastalığıyla birlikte başka hastaların da bulaşmış olmasıdır. Bunlar da genellikle çeşitli cinsel rahatsızlıklardır. Tedavi sırasında, diğer cinsel hastalıkların taraması mutlaka yapılmalıdır.

Bel soğukluğu nasıl anlaşılır?

Bel soğukluğunun anlaşılabilmesi için belirtilere bakmak yeterlidir. Ancak bunların dört aşamada devam ettiğini söylemeliyiz. Çeşitli belirtiler görüldükten sonra zaman kaybetmeden doktora gidilmelidir. Görülen ilk belirtiler, anlaşıldığı gibi gidilmelidir.

Makat bölgesinde akıntı veya kaşıntı olması.

Erkeklerde idrar yollarında iltihaplanmalar, kadınlarda rahim bölgesinde çeşitli iltihaplanma durumu.

Cinsel organdan gelen yeşil, sarı veya beyaz renkli yoğun kıvamlı akıntılar.

Makat bölümünde enfeksiyonlar görülmesi.

Bel soğukluğunun tedavisi nasıl olur?

Tedavi, hastalık taşıyan kişilere göre farklılıklar gösterebilir. Yetişkinler, eşler ve bebeklerde tedavi ayrı şekilde gerçekleştirilir.

Yetişkinlerde Tedavi: Bakteriler yoluyla ortaya çıktığından, yetişkinlerde ilk tedavi yöntemi, antibiyotik ilaç yöntemidir. Fakat hastalık zarar verici boyutlara ulaşmışsa başka tedavi işlemi yapılabilir.

Eşlerde: Partnerlerden birinde görüldüyse, diğerinde de mutlaka teşhis için testler yapılmalıdır. Aksi halde hastalık partnerde ilerleme kaydedebilir.

Bebeklerde: Bebeklerde bu hastalık ilaç yoluyla tedavi edilmeye çalışılır. İlerleme durumunda, antibiyotik kullanılmaya başlanır.