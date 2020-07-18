Bel kayması önemli ölçüde kişinin yaşamını etkileyen bir durumdur. Bel kayması için tedavi yöntemleri mevcuttur. Bel kaymasının 3 türü bulunmaktadır.

Bel kayması nedir?

Bel kemiklerine bağlı olan omurga kemiklerinin çeşitli sebeplerden türü öne veya arkaya doğru kaymasına bel kayması denilmektedir. Bel kayması tip dilinde Spondilolistesiz olarak adlandırılmaktadır. Buna göre bel kemiğini omurgaya bağlayan kemikler ön tarafa veya arka tarafa doğru sarkma eğilimi gösterir. Bu kayma hareketinden sonra omurga ve omurilik sinirleri de sıkışmaya başlar. Bu durum ise kişide kalça ağrısı ve bel ağrısı olarak kendini gösterir. Bel kayması bel fıtığı ile zaman zaman karıştırılabilmektedir. Fakat bel kayması ve bel fıtığı tamamen farklı iki rahatsızlıktır. Bazı kimseler bel kayması şikayetinden şüphelenip farklı bir teşhis konulsa da bazı bel fıtığı şikayetlerinde ise bel kayması teşhisi konulabilmektedir.

Bel kayması belirtileri nelerdir?

- Bel ve kalça bölgesinde ağrı

- Bel bölgesinde şişkinlik

- Bel ve kalça bölgesinde karıncalanma

- Yürürken bel ağrısı

- Bacaklara giren sık sık kramplar

- Öne doğru eğilirken yaşanan bel ağrısı ve uyuşması

Bel kayması tedavisi nasıl yapılır?

Bel kayması şikayeti ile hekime gelen hastalara öncelikle bir fizik muayenesi yapılır. Bunun yanında ise ayrıntılı anamnez yapılmaktadır. Doktor daha iyi teşhis koymak amacı ile hastaya bir radyolojik görüntüleme yapar. Bu şekilde kesin olarak bel kayması teşhisi koyar. Bazı bel kayması teşhislerinde ise hastaya çeşitli egzersizler gösterilir. Bu egzersizler sayesinde hastanın bel kayması tedavi edilmektedir. Bu egzersizler ayrıca hastanın bel ve sırt kaslarını da güçlendirmektedir. Ayrıca hekim tarafından fizik tedaviye bu kişiler gönderilir.

Haftanın belirli günlerinde bel kayması tedavisi için fizik tedavi süreci başlar. Bu şekilde kendisine özel bir program oluşturulur. Ardından bel kayması tedavisi yapılır. Bel kayması tedavisinin yanında ilaçla tedavi de bu fizik tedavi desteklenebilir. İlaçlar bel kaymasının belirtilerini geçirmeye yöneliktir. Hastanın daha fazla ağrı hissetmemesi ve krampları önlemesi için doktor tarafından verilen ilaçlardır.

Bel kayması tedavisinde fizik tedavi ve ilaçla mümkün olmayan vakalarda ise doktor tarafından omurga bölgesine ameliyat yapılır. Bu ameliyat sonucunda ise hastanın kaymış olan omurga kemiği ve bel kemiği düzeltilir. Omuriliklere yapılan baskı cerrahi operasyon ile birlikte düzeltilir ve hastanın daha iyi hissetmesi sağlanır. Uzman doktorlar ise bel kayması tedavisinde ameliyatın son çare olduğunu ve çarenin düzenli egzersizde yattığı söylemektedir.

Bel kayması için ameliyat şart mı?

Bel kaymasının her vakasında ameliyat şart değildir. Ameliyatın şart olup olmadığı doktor tarafından belirlenecektir. Öncelikle bel kayması omuriliğinde öne sarkmaya neden olur. Doktor tarafından yapılan radyolojik görüntülerle birlikte hastaya detaylı bir muayene yapılır. Fizik muayeneden sonra doktor tedavi şeklini belirler. Eğer ileri derecede bel kayması olan hastalar varsa bu hastalara ameliyat şarttır.

Cerrahi operasyonlar ile birlikte bu hastaların kaymış olan omuriliği tedavi edilir. Bel kayması olan kişilerin ameliyatın şart olup olmadığı kişiden kişiye göre değişir. Dolayısıyla her hasta için ameliyat şart olmazken bazı hastalar için ise mutlaka cerrahi operasyon gerekebilir. Bunun teşhisini ve doğrusunu ise yine hekim tarafından belirlenecek olan karara ve tedavi seçeneğine bağlıdır.

Fiziksel tedavi hareketleri ve öneriler

Bel kayması için bazı fiziksel hareketler vardır. Bu fiziksel hareketler ve egzersizler sayesinde kaymış olan bel kemiği düzeltilir. Bu şekilde hasta kendini daha iyi ve zinde hisseder. Fiziksel tedavi hareketleri şu şekildedir;

Sırt üstü yere uzanın ardından iki bacağınızı da dikin. Ardından iki elinizi bacaklarınıza değdirerek kalkmaya çalışın. Bu hareket sizin büyük ölçüde bel kaslarını kuvvetlendirecektir. Bir diğer egzersiz ise yüz üstü yere uzanın. Tek bacağınızı kendinize doğru çekerek kalkmaya çalışın. Vücudunuz dik bir şekilde olacak şekilde bu hareketi 3 set olarak iki bacağınıza da yapın.