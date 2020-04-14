Bel fıtığına yönelik bitkisel doğal çözümler mevcuttur. Ayrıca bel fıtığına yönelik yapacağınız egzersizler ile birlikte yine ağrılarınızı geçirmek mümkün. Bu egzersizleri evlerinizde kolayca yapabilirsiniz.

Bel Fıtığına Ne İyi Gelir?

Bel fıtığı problemi yaşıyorsanız soğuk ve sıcak uygulama belinize uygulayabilirsiniz. Hem soğuk hem sıcak uygulamayı belirli aralıklarla belinize uygulayarak bel fıtığınızı rahatlatabilirsiniz. Belin üstüne bez ile birlikte buz koyabilirsiniz. Buz fıtığın neden olduğu ağrıları uyuşturacak ve bu şekilde bel fıtığı ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Buz Uygulaması: Buz uygulaması ayrıca belde yer alan akut iltihaplanmaları için de birebirdir. Buz uygulamasını günde 2 defaya mahsus olmak üzere uygulayabilirsiniz. 30 dakika gibi buz uygulaması yaparak bel fıtığı ağrılarınızı dindirebilirsiniz.

Sıcak Uygulaması: Buz uygulamasından sonra sıcak uygulamasını da yapabilirsiniz. Sıcak su torbası ile birlikte 30 dakika kadar sıcak su uygulaması yapabilirsiniz.

Aksöğüt Bitkisi: Aksöğüt bitkisi bel fıtığına iyi gelmektedir. Aksöğüt bitkisi içerdiği salisin maddesi ile birlikte bel fıtığına birebir çözüm olarak biliniyor. En etkili bitkisel çözümlerden biri olan aksöğüt bitkisi bel fıtığı ağrılarını büzüştürür ve yatıştırır.

Sarımsak Kürü: Sarımsak da yine aynı şekilde bel fıtığını kesen mucizevi bir bitkisel yöntemdir. Sarımsak her derde deva olan bir gıdadır. İnsan sağlığına oldukça iyi gelen sarımsak bel fıtığını da kesmektedir. Bel fıtığı ağrılarınız varsa 2 veya 3 tane sarımsağı çiğ yiyebilirsiniz. Aç karnına yediğiniz sarımsağın aynı şekilde yağı ile birlikte bel bölgenize masaj yapabilirsiniz. Böylece bel ağrılarınız hemen geçecektir.

Ağrısı Nasıl Geçer?

Bel ağrısını geçirmek için yapacağınız bitkisel çözüm metotları vardır.

Rezene Tohumu: Rezene tohumu ile birlikte bel ağrısı tedavisi uygulayabilirsiniz. Rezene tohumu bir bardak suyun içine 5-10 gram ilave edilerek kaynatılır. Daha sonra günde 2 defa içilerek bel ağrılarınızdan kurtulmuş olursunuz.

Haşhaş Tohumu: Bel ağrısını geçiren bir diğer yöntem ise haşhaş tohumudur. Haşhaş tohumu bel ağrısı tedavisini geçirmek için kullanılan en eski metotlardan biri olarak biliniyor. Haşhaş tohumu insan sağlığına oldukça faydalıdır. Dilerseniz haşhaş tohumunu süt veya suyun içinde tüketebiliyorsunuz. Bir bardak sütün içine 100 gram haşhaş tohumu ilave ederek tüketebilirsiniz. Haşhaş tohumu bel ağrılarınızdan kurtulmanızı sağlayacak olan ve en etkili bitkisel çözüm yollarından biridir.

Papatya Çayı: Papatya çayı içerek de bel ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Papatya çayı kasları gevşetir ve bel ağrılarına karşı etkilidir. Özellikle fıtığı rahatlatan papatya çayının mucizevi faydaları bulunur. Bir bardak kaynar suyun içerisine 5-6 yaprak papatya ilave ederek tüketebilirsiniz. Papatya çayı sahip olduğu besin değerleri ile oldukça iyi bir bitki çayıdır. Bel ağrısını geçirir ve gün içerisinde fıtık ağrılarını hissetmenize engel olur. Papatya çayını istediğiniz kadar tüketebilirsiniz. Papatya çayını bir hafta boyunca tüketmeniz durumunda bel ağrılarınızın hafiflediğini sizler de göreceksiniz.

Bel Fıtığına İyi Gelen Egzersizler ve Besinler

Bel fıtığına iyi gelen egzersizler bulunmaktadır. Bu egzersizleri evlerinizde uygulayabilirsiniz. Böylece bel ağrılarınızdan ve fıtığınızdan kurtulabilirsiniz.

Daire Egzersizi: Bel ağrısı için yere uzanın. Daha sonra ayaklarınızı kırmayacak şekilde havaya kaldırarak havada daire yapabilirsiniz. Bu şekilde 15 dakika boyunca egzersiz yaparak bel fıtığı ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz. Bel fıtığı ağrınız için bir diğer egzersiz ise mekik pozisyonudur. Mekik pozisyonu alarak iki bacağınızı da dikerek uzanın. Daha sonra ise sadece boyundan mekik pozisyonuna doğru kalkarak bu hareketleri yapın. Daha sonra 20 dakika boyunca bu hareketleri uygulayarak bel fıtığınızı iyi edebilirsiniz.

Yüz Üstü Egzersizi: Bel fıtığına karşı bir diğer egzersiz ise yüz üstü yere uzanarak yapılan egzersizdir. Yüz üstü yere uzanın daha sonra ise dirseklerinizle yere tutunun. Ardından bir bacağınızı havaya kaldırın ve aşağı indirin. Bir bacağınızı 10 dakika boyunca yukarı aşağı yaptıktan sonra diğer ayağınıza da aynı hareketleri uygulayın. Bu egzersiz belinize oldukça iyi gelecektir ve ağrılarınızı sökecektir.

Omuz ve Boyun Egzersizi: Son hareket ise yine yere sırt üstü uzanın. Ardından omuzlarınızı ve boynunuzu kaldırıp indirin. Bu şekilde de bel ağrılarınıza karşı etkili bir egzersiz yapmış olursunuz. Eğer sizler de bu hareketleri yaparsanız kısa sürede fıtık ağrılarınızdan kurtulabilirsiniz.

Fesleğen: Fesleğen de bel fıtığına iyi gelen bir diğer bitkisel çözümlerden biridir. Fesleğen kürü yapımı oldukça kolay yapılan bir bitkisel yöntemdir. Fesleğen yaprağını kaynatarak içebilirsiniz. Bir kaynar suyun içine 5-6 yaprak fesleğen yaprağı ilave ederek fesleğen kürünüzü oluşturabilirsiniz. Fesleğen yaprağını kaynattıktan sonra soğumasını beklemeniz gerekmektedir. Soğuduktan sonra dilerseniz ağrılarınızın daha çabuk geçmesini sağlamak için buz da ekleyebilirsiniz. Bu şekilde fesleğen yaprağı içerek bel ağrılarınızı minimum seviyeye indirmeniz mümkün.

Defne Yaprağı: Defneyaprağı ile de bel fıtığınızı tedavi edebilirsiniz. Özellikle aşırı bel fıtığı yaşayan kişiler defneyaprağı ile birlikte ağrılarını dindirebilirler. Defneyaprağını 10 gram olacak şekilde 1 su bardağı içerisine ilave edebilirsiniz. 5 dakika boyunca defneyaprağını kaynatarak günlük 3 defaya mahsus olmak üzere tüketebilirsiniz. Defneyaprağı kürü bel ağrılarını hemen kesen en etkili bitkisel çözümlerinden biridir.