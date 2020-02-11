Bel Fıtığına İyi Gelen Egzersizler - Tedavi İçin Egzersiz Hareketleri

Omurgada bulunan bel kısmı toplamda beş adet omur ile diskten oluşmaktadır. Özellikle omurga kısmında vücudun ağırlığını en fazla taşıyan yer de bel bölgesidir. Bu sebeple çeşitli rahatsızlıklardan bel kısmı ile omurgalar daha çok etkilenmektedir.

Omurların görevi vücutta omuriliği sararak, bu kısmın hasar görmesini engellemektir. Bel fıtığı ise omurların fazla zorlanmasından meydana gelir. Yani omur ile omurların arasında bulunan kıkırdağın çeşitli sebeplerden dolayı fazla ve şiddetli şekilde zorlanması sebebiyle bel fıtığı oluşur. Bel fıtığının oluşmasında en büyük nedenler ise;

- ağır kaldırma,

- sürekli aynı pozisyonda hareketsiz kalma,

- çeşitli kazalar,

- bel ve omur kısmında zorlama,

- doğum ya da fazla kilo durumu.

Bu gibi durumlarda omurilik kısmındaki sinirler sıkışır ve bel fıtığı meydana gelir. Bel fıtığının tedavileri arasında çeşitli egzersizler de bulunur. Bu egzersizler sayesinde bel fıtığını büyük oranda azaltmak mümkündür.

Bel Fıtığına İyi Gelen Egzersizler

Bel fıtığının tedavileri son dönemlerde oldukça çeşitlenmiştir. Özellikle yeni başlayan bel fıtıklarında çeşitli egzersizler yaparak, fıtığı bitirmek ya da azaltmak mümkündür. Fakat bu egzersizlerde dikkat edilmesi gereken durum; egzersizleri doğru uygulamak ve bel kısmına zarar vermemektir. Bel fıtığına iyi gelen egzersizler şu şekildedir;

- Mutlu Bebek Pozu Egzersizi,

- Cobra Pozu

- Plank Pozu

- Swimming Egzersizi,

- Köprü Egzersizi.

Bu egzersizlerin her birisini yaparak hem bel fıtığı şikayetlerinden kurtulabilir hem de kısa sürede sağlığınıza formda kalarak kavuşabilirsiniz.

Tedavi İçin Egzersiz Hareketleri

Bel fıtığı rahatsızlığında uzmanların pek çoğu da çeşitli egzersizleri önermektedir. Bu egzersizlerin ilk başında ise "Mutlu Bebek Pozu Egzersizi" gelmektedir. Mutlu bebek pozu egzersizinde öncelikle yere sırt üstü yatmalı ve derin bir nefes almalısınız. Nefesinizi verirken dizlerinizi karnınıza doğru çekmelisiniz. Bu esnada ayaklarınızı da dış kısımlarından kavramalısınız. Bu hareketi yaparken dizlerinizi daha geniş olacak şekilde açarak, dizlerin koltuk altına doğru gelmesini sağlamalısınız.

Cobra Pozu Egzersizi

Cobra Pozu egzersizi için öncelikle yere yüz üstü şekilde uzanmalısınız. Ayaklarınız ise bu esnada hafif şekilde aralık halinde olmalıdır. Avuç içlerinizi tamamen omuzlarınızın yanında tutmalı ve yavaş hareketlerle kuyruk sokumundan destek alarak esneyin. Hareketle beraber hem göğsünüzü hem de başınızı yukarı doğru çekin. Sırtınızı kesinlikle zorlamadan aynı pozisyonda kollarınızı da esnetin.

Plank Pozu Egzersizi

Bu egzersizi yaparken ayaklarınız kalça genişliğinde açın kollarınızı ise omuzlarınız ile aynı genişlikte tutun. Egzersizi yaparken sadece kol ve ayaklarınızın üzerinde destek alarak durun. Hareketi uygularken ayak parmak uçlarınız ile bacaklarınız sabit ve düz bir çizgi şeklinde olmalıdır.

Swimming Egzersizi

Swimming egzersizini yaparken yere yüz üstü şekilde uzanmalısınız. El ve kollarınız ise bu esnada dümdüz bir şekilde ön kısma doğru uzanmış olmalıdır. Avuç içleri ise tamamen yere bakıyor şekilde durmalıdır. Karın kaslarınızı sıkarak bu kaslardan destek almalısınız. Ardından ise sağ kolunuzu ve sol bacağınızı yukarı doğru destek alır şekilde kaldırmalısınız. Bu işlemden sonra yavaşça bacak ve kolunuzu aşağı indirebilirsiniz. Aynı işlemi diğer kol ve bacak için de yapmalısınız.

Köprü Egzersizi

Harekete başlamadan önce yere sırt üstü şekilde uzanmalısınız. Hareketin başlangıç pozisyonunda ayak tabanları hem yerde hem de kalça hizasında açık şekilde olmalıdır. Dizleriniz ise kırık bir şekilde durmalıdır. Elleriniz ile kollarınız yan kısımda kalmalı ve sadece belinizi yavaşça hareketler ile yukarı kaldırıp indirmelisiniz. Bu hareketi yaparken kesinlikle ayak tabanları yere sabit şekilde durmalıdır. .Hareket esnasında asla yerden ayaklarınızı kaldırmamanız gerekiyor.