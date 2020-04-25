Günlük yaşamda birçok insanın mustarip kaldığı problemlerden biri fıtıktır. Fıtık bazı insanlarda kişiyi ameliyat noktasına kadar ulaştırabilirken bazıları için fizik tedavisi sorunun azalmasında yeterlidir. Yaygın olan bu rahatsızlık için pek çok kişi bel fıtığı belirtileri neler merak etmektedir. Bel bölgesinde meydana gelen fıtık problemi pek çok sebepten dolayı ortaya çıkabilmektedir. Bu sebepleri günlük yaşam içerisinde minimum seviyeye çekmek, bel fıtığı problemini azaltacaktır ya da böyle bir durum ortaya çıkmasına engel teşkil edecektir. Özellikle obezite ve ağır yükleri yanlış pozisyonlarda kaldırmak fıtık sorunun en önemli etmenleri arasında gelir.

Bel fıtığı nedir?

Genel olarak omurgalar arasında amortisör görevi üstlenmiş olan disklerin, bazı sebeplerden dolayı kayması ve yırtılması ile ortaya çıkan hastalığa bel fıtığı denmektedir. Ağır kaldırma, zorlama ya da düşme gibi farklı sebeplerden dolayı disklerin bulunduğu noktalarda yırtılma ve kayma oluşur.

Bu bölgede bulunan jelin bir kısmının dışa doğru çıkması ile beraber bel fıtığı ağrıları meydana gelir. Disk içerisinden çıkan jel ise omurilik bölgesindeki sinirlere baskı yapar. Bu da oldukça şiddetli ağrıların meydana gelmesine sebebiyet verebilir. Özellikle başta bel olmak üzere kalça ve bacak bölgesine doğru zaman içerisinde ağrılar iner.

Bel fıtığı belirtileri neler?

Bel fıtığı ortaya çıktığı zaman daha çok bel ve bacak bölgesi ile kalça kısımlarında önemli ağrılar ortaya çıkar. Bu aralar bacağın sol kısmına doğru iniş yapar. Bu bağlamda meydana gelen bazı belirtiler kişinin fıtık problemine mustarip kaldığını anlatabilir.

- Bacak ile ayak bölgesinde uyuşukluk ve karıncalanma,

- Hareket ederken zorlanma,

- Kaslarda güçsüzlük,

- Bel ağrısı,

- İktidarsızlık problemi,

- Çabuk yorulma,

- Bacaklara doğru vuran ağrı,

- Denge kaybı,

- İdrar tutamama,

- Yürürken ya da otururken zorluk yaşama,

Bu gibi belirtiler söz konusu olduğunda mutlaka bel fıtığı riski ile doktora başvurulması gerekir. Yapılacak olan tanır üzerinden teşhis konulduğunda fıtığın şiddetine bağlı olarak farklı tedavi yöntemleri ele alınır. Böylece hastanın yeniden sağlıklı bir yaşama dönmesine olanak verilir.

Bel fıtığı patlaması nasıl olur?

Bel fıtığı patlaması fıtığın çok büyük olduğunu anlatan bir tabirdir. Yapılan tetkik ve doktor incelemesi ile beraber fıtığın büyüklüğü ortaya çıkarılır. Fıtığın patlaması bulunduğu bölgeden dışarı çıkmak suretiyle, omurilik ile omurilikten çıkan sinirlere yüksek oranda baskı yapmasıdır. Patlamış olan bel fıtıklarında sinir bölgesinde önemli derecede baskı olduğu için, fizik tedavi ya da ilaç tedavisine cevap alınamaz. Böyle durumlarda mikrocerrahi müdahale gerçekleştirilir ve kişinin sağlıklı yaşamına kavuşmasına olanak verilir.

Bel fıtığı patlaması nasıl anlaşılır?

Bel fıtığı konusunda kişi yaşadığı belirtilerin şiddetine bağlı olarak, bel fıtığı patlamasını bir olasılık olarak görmelidir. Yani bu durum bireysel biçimde tam olarak anlaşılamaz. Şiddetli oranda meydana gelen ağrılar nedeniyle doktora başvurulması ile yapılan tetkikler üzerinden fıtık patlaması anlaşılabilir. Eğer fıtık bulunduğu bölge itibarıyla dışarı çıkarak omurilikteki sinirlere baskı yapmaya başladıysa, fıtık patlaması olduğu anlaşılır.

Bel fıtığı tedavileri nelerdir?

Bel fıtığının yaşandığı şiddete bağlı olarak farklı tedaviler ele alınır. Eğer henüz fıtık patlaması gibi problemler ile karşı karşıya kalınmamış ise, öncelikle ilaç tedavisi ve fizik tedavi ön plana çıkar. Hatta henüz başlangıç seviyesinde ise fizik tedavi bu sorunu yüksek oranda giderebilir. Ancak zaman içerisinde ağrılar biraz daha şiddetlenmiş ise ilaç tedavisi ön plana çıkar. Son noktada ağrılar bu tedaviler ile iyileştirilemiyor ise o zaman mikrocerrahi yöntemi ile kişi ameliyat edilir.