Bel ağrıları genellikle günlük yaşamda birçok kişi tarafından yaşanılan bir rahatsızlıktır. Özellikle gündelik yaşamı oldukça zora sokan bel ağrılarının pek çok sebebi olabilir. Bu ağrıların sebepleri arasında olan en büyük neden ise bel fıtığıdır. Bunlar dışında kaslardaki zedelenme, burkulma gibi nedenler de bel ağrılarına sebebiyet verebilir. Bu gibi durumlarda bir uzmana müracaat edilmesi oldukça önemlidir.

Bel fıtığı için hangi bölüme ve doktora gidilir?

Bel ağrıları kişilerin yaşadıkları birçok nedenden dolayı oluşabilir. Bunlardan bazıları ağır nesneler kaldırmak, zorlayıcı spor hareketleri yapmak, hareketsiz kalıp sürekli oturmak veya sürekli yürümek gibi nedenlerdir. Bel ağrısı sebebinin tek bir nedeni yoktur. Birçok sebep bel ağrılarını oluşturmaktadır. Fakat genellikle bel ağrıları bel fıtığı rahatsızlığından kaynaklanmaktadır. Bel fıtığı ciddiye alınması gereken ve mutlaka bir uzmana başvurulması gereken bir rahatsızlıktır.

Bel fıtığı omurgalarda gerçekleşen bir rahatsızlık türüdür. Bel omurganın en çok kullanılan kısmıdır. Omurgaların taşıdıkları yükler bir süre sonra insanların omurlarında hasara neden olur. Omurlar arasındaki kıkırdakların yırtılması ve kayması sonucunda da bel fıtığı meydana gelmektedir. Bel fıtığı rahatsızlığında hastanelerin ortopedi bölümüne gidilmesi gerekir. Böylece ortopedi doktoru bel ağrısındaki şikayetler üzerine muayene ederek çeşitli tetkikler ister ve gerekli tedaviyi uygular.

Bel fıtığına bakan poliklinikten nasıl randevu alınır?

Hastanelerin polikliniklerinden randevu almak oldukça kolaydır. Fakat pek çok bölüm için çok fazla randevu talep edildiği için randevuların mutlaka birkaç gün öncesinden alınması tavsiye edilir. Hastanelerin bölümlerinden randevu almak internet üzerinden veya telefon ile yapılmaktadır. Ortopedi polikliniğinden randevuyu hastalar internet üzerinden MHRS şifreleri ile alabilirsiniz. Ayrıca telefon ile ALO 182 telefon numarasını arayarak da randevu alınmaktadır.