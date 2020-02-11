Bel ağrılarından kurtulmanın temelinde egzersizler yatar. Doğru teknikleri ele alarak yine doğru şekilde uygulamanız, beyninizdeki ağrılardan önemli oranda kurtulmanıza imkan tanımaktadır. İleriki zamanlarda ortaya çıkabilecek problemler karşısında, vücudumuzun iyi bir savunma mekanizması geliştirmesine fırsat verebilirsiniz.

Bel Ağrısına Karşı Yapılması Gerekenler

Zaman içerisinde birçok kişide bel ağrıları ortaya çıkabilir. Özellikle duruş ile yanlış hareketlerden dolayı meydana gelebilen bu sorunlar, masa başında çalışanlarda çok daha fazla ortaya çıkmaktadır. Gün boyu sürekli sandalye veya koltukta oturmak, hareketsiz bir yaşam sürmek bu problemlerin temelini oluşturur.

Normal bel ağrıları genellikle kendi kendine birkaç hafta içerisinde kesme potansiyeline sahiptir. Ancak hareketsizlik aynı duruş devam ettiği sürece bu bel ağrıları zamanla fıtık problemi ortaya çıkarabilmektedir. Bu sebepten dolayı uzmanlara göre bel ağrıları için fiziksel hareket, yani egzersiz soruna çözüm üretmekte en önemli unsurdur.

Bel Ağrısına İyi Gelen 15 Egzersiz Önerisi ve Hareketler

Bel ağrılarına iyi gelecek pek çok farklı egzersiz ve hareket bulunmaktadır. Doğru şekilde uygulandığı takdirde bel ağrılarından kurtulmak mümkündür.

- 10 dakika ile 30 dakika arasında günlük yürüyüş,

- Elleri bel kısmına koymak suretiyle geriye doğru esneme,

- Yüzüstü yatırıp dirsekler üzerinde sabit şekilde 10 veya 20 saniye durmak,

- Yüz üstü yatarak eller üzerinde duruş. Bu harekette vücudu yere dayamak suretiyle avuç içleri ile yukarı doğru esneme yapılmalıdır.

- Sabit şekilde ayakta duruş,

- Vücudun üst kısmı dik duracak şekilde otururken duruş,

- Sırt üstü yatarken sağ ve sol dizileri tek tek çekmek,

- Sırt üstü yatarken iki dizi aynı anda çekmek,

- Sırtı birleştirerek yüzüstü geriye doğru esnemek,

- Yüz üstü yatarak omuzları geriye doğru esnetmek,

- Düz bir zeminde yere oturarak mümkün olduğu kadar öne doğru eğilmek,

- Yan durmak suretiyle hem sağ hem de sol bacakları yukarı doğru kaldırıp indirmek,

- Hafif hareketlerle ayakta belli bir çember yaparak hareket ettirmek,

- Ayakta iken vücut sabit duracak şekilde eğilip kalkmak, yani squat hareketi yapmak,

- Yüzükoyun yatarak avuç içleri yere bastırmak suretiyle, yarım hareketle yukarı doğru esneyip tekrar eski noktaya dönmek,

Bu hareketlerin hepsini ya da belli bir kısmına gün içerisinde 3 defa farklı zamanlarda gerçekleştirebilirsiniz. Tek seferde kaç kez yapacağınız ise size bağlıdır. Ortalama 10 ya da 15 kez gerçekleştirmeniz yeterlidir.

Bel Ağrısına İyi Gelen Egzersizler İçin Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu egzersizleri ele alırken dikkat etmeniz gereken bazı hususlar bulunmaktadır. Bu hareketler yalnızca bir kılavuz olarak verilmiş durumdadır. Bütün bu hareketler bel ağrısı çeken herkes için uygun olmayabilir. Eğer bu egzersizi değerlendirirken ağrınız çok fazla oluyorsa bırakmanız önerilir. Mutlaka böyle durumlarda sağlık uzmanlarına başvurmalı ve gerekli tedavi yöntemlerini gerçekleştirmelisiniz

Bel Ağrıları İçin Egzersiz ile Beraber Doğru Beslenme

Bel ağrıları genelde sürekli aynı yerde oturmak ve aynı şekilde durmak ile ortaya çıkabiliyor. Ancak sadece bununla kısıtlı değildir. Özellikle fazla kilo bel ağrıları ve bel fıtığının oluşmasındaki en önemli unsurlar arasında yer alır. O yüzden mutlaka kilo almamaya özen göstermeli ve bel bölgesine fazla ağırlık girmesine engel olmalısınız. Aksi takdirde zamanla meydana gelebilecek önemli ağrılar fıtığa sebep olabilir ve ameliyata kadar gidebilir.



