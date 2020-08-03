Eğer bel ağrısı günden güne iyiye gitmiyor ve şiddeti artıyorsa, o zaman mutlaka doktora başvurulması gerekmektedir. Pek çok insan bel ağrısı için doktor bulmakta zorluk çekebilmektedir. Böyle zamanlarda özellikle aile hekimine başvurarak gerekli yönlendirme desteğini almanız mümkün. Bu doğrultuda şikayetinize bağlı olarak yönlendirme ile beraber doğru bölümü ve doktora gidebilirsiniz.

Bel ağrısı için hangi bölüme gidilir?

Birçok insan bel ağrısı söz konusu olduğu zaman hangi bölüme gideceği konusunda bilgi sahibi olmamaktadır. Böyle zamanlarda gitmeniz gereken yer, ‘Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon’ bölümü olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda duruma bağlı olarak yönlendirme ile beraber ortopedi üzerinden gerekli tetkik ve teşhis gerçekleşebilmektedir. Böylece yaşadığınız bel sıkıntısı için doktor desteği alabilir ve tedavi ile beraber hastalıktan kurtulma şansını elde edebilirsiniz.

Bel ağrısı için hangi doktora gidilir?

Söz konusu bel ağrısı olduğu zaman birkaç farklı bölüm üzerinden ele alınabilmektedir. Ancak ilk olarak bel ağrısı çektiğiniz zamanlarda gitmeniz gereken doktor, ‘Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hekimi’ olarak öne çıkmaktadır.

Bu doğrultuda yaşadığınız bel ağrısının şiddetine bağlı olarak tedavi yöntemleri uzman hekim bünyesinde ele alınır. Aynı zamanda aşamalı şekilde eğer ihtiyaç var ise ortopedi üzerinden de sevk ile beraber bel ağrısı konusunda araştırma ve teşhis gerçekleşir.

Bel ağrısına bakan poliklinikten nasıl randevu alınır?

En merak edilen konular arasında bel ağrısına bakan poliklinikten nasıl randevu alınır sorusu geliyor. Bu durumda ilk olarak aile hekimine başvurmanız gerekmektedir. Bu doğrultuda yapılan yönlendirme ile beraber sevk eşliğinde hastaneye gidebilirsiniz. Aynı zamanda internet üzerinden üniversite hastanesi ya da devlet hastanesi konusunda randevu alabilirsiniz.

Aldığınız randevunun tarihini ve gün ile saatine bağlı olarak, zamanında orada bulunmanız çok önemlidir. Böylece bel rahatsızlığı için doktor ile birebir görüşerek tedavi yöntemlerini değerlendirebilirsiniz.