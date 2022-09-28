Beknaz ve Arda dünyanın en iyileri arasında

Galatasaray ve Fenerbahçe 'de geleceğin yıldızları arasında gösterilen 2005 doğumlu Beknaz Almazbekov ve Arda Güler dünyanın gelecek vadeden yıldız adayları arasında yer aldı.

Türkiye'den iki isim var!

İngilizlerin ünlü yayın organı Guardian geleceğin 60 yıldız adayını belirledi. Listede Barcelona, Bayern Munih, Sporting, Ajax, Milan, Borussia Dortmund, Benfica, Real Madrid ve Juventus'tan genç oyuncular yer alırkan Türkiye'den bu listeye Galatasaraylı Beknaz Almazbekov ve Fenerbahçeli Arda Güler dahil edildi.

Arda için övgü dolu sözler

Listede oyuncular için ayrıca futbol yazarlarından görüşler alındı. İngiltere'de yaşayan spor yazarı Emre Sarıgül Arda Güler için "Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı'nın gelecekteki 10 numarası. Kısa süre içinde büyük bir transfer yapmaya hazırlanıyor" ifadelerini kullandı.

'Beknaz ölümcül vuruşlar yapıyor'

17 yaşındaki Beknaz ile ilgili görüşlerine başvurulan İngiliz spor yazarı John Duerden "Galatasaray'da A Takım'a yükselen oyuncu sağ taraftan özellikle ölümcül vuruşlar yapıyor. Beknaz'ın gelişimi ülkesinin milli takımı tarafından da yakından takip ediliyor" görüşünü bildirdi.

Kenan Yıldız da listede

Ümit Milli Takım forması giyen ve Juventus'da oynayan Kenan Yıldız da İngilizler tarafından listeye alındı. 17 yaşındaki Kenan sezon başında Bayern Munih'le sözleşmesi sona erdikten sonra Juventus'a transfer olmuştu.



