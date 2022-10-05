Beknaz fırtınası! Galatasaray 4 golle kazandı

Geçen sezon U19 Ligi'nde şampiyon olan Galatasaray ülkemizi UEFA Youth League'de temsil ediyor. Sarı-Kırmızılı takım 1-1'in rövanşında Rumen ekibi Csikszereda Miercurea Ciuc'i konuk etti.

Beknaz'dan 2 gol birden

Galatasaray Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda karşılaştığı rakibini 4-0 yenerek ikinci tura yükseldi. Beknaz attığı iki golle maçın yıldızı oldu.

Galatasaray'ın diğer gollerini penaltıdan Hamza Akman ve Caner Doğan kaydetti.

Dursun Özbek de izledi

Galatasaray U19 Takımı'nın Csikszereda Miercurea Ciuc'le oynadığı mücadeleyi kulüp başkanı Dursun Özbek de tribünden takip etti.









İki Akman sahadaydı!

Teknik direktörlüğünü Hakan Balta'nın yaptığı U19 takımında Akman kardeşlerin ikisi de mücadeleye 11'de başladı. 16 yaşındaki Efe Akman ve 18 yaşındaki Hamza Akman aynı anda sahada yer alırken Hamza penaltıdan gol atarak takıma katkı sağladı.



