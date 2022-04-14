Galatasaray , Ukrayna'da yaşananlardan zarar gören çocuklara yardım için Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi Nef Stadyumu'nda "Barış için maç" sloganıyla özel bir karşılaşma oynadı. Müsabaka Ukrayna temsilcisinin 3-1’lik üstünlüğü ile sona ererken, mücadelenin ardından Sarı-Kırmızılı ekibin 16 yaşındaki genç futbolcusu Beknaz Almazbekov açıklamalarda bulundu.

Maçın ardından TRT Spor'a konuşan Beknaz Almazbekov, maça girerken heyecanlı olduğunu belirterek, "Maça girerken heyecanlıydım ama sonra geçti. Hocamıza teşekkür ederim, şans verdi bize. Görevimizi yerine getirdik." dedi.

Sneijder sözleri

Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder'i çok izlediğinden de bahseden genç futbolcu, Hollandalı futbolcunun oyun stilini çok beğendiğini belirtti: "Geçmişten stilini beğendiğim Sneijder var, onu çok seviyorum."



