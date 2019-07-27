Beknaz Almazbekov milli takımda şov yaptı!

Galatasaray alt yapısında forma giyen Beknaz Almazbekov milli takım tercihini Kırgızistan'dan yana kullandı. U16 Milli Takım'ına davet alan ve kabul eden 2005 doğumlu oyuncu ilk çıktığı maçta şov yaptı.

Afganistan ile oynanan maçta takımı 2-2 berabere kalsa da Beknaz yaptığı iki asist ve oynadığı futbolla bir kez daha göz doldurdu.

2 sezondur Galatasaray alt yapısında forma giyen 14 yaşındaki futbolcu 23 maçta attığı 15 golle şampiyon olan takımına büyük katkı sağlamıştı.

Beknaz Almazbekov bu sezon İstanbulspor ile oynadıkları maçta penaltı kararı çıkmasına rağmen, kendisine faul yapılmadığını düşünerek topu dışarı atmış dünya gündemine oturmuştu.

Yakup Çınar - Fanatik ÖZEL