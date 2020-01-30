Beklere baskı yap şut yağmuruna tut

Fenerbahçe, 2 günlük iznin ardından Trabzonspor mücadelesinin provalarına yoğun antrenman programlarıyla başladı. Dünkü idmanda taktik ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirildi. Ersun Yanal öğrencilerine rakibin güçlü yönlerini ve bunları nasıl durduracaklarını; zaaflarından nasıl yararlanacaklarını detaylı bir şekilde anlattı.

Başarılı çalıştırıcı, ligin en hücumcu bekleri olan Joao Pereira ve Filip Novak’ı durdurmayı kilit nokta olarak görüyor. Mücadeleci yapısıyla ön plana çıkan Pereira ile Tolga Ciğerci eşleşecek. Garry Rodrigues ise Novak’ın karşısına geçerek, hücuma rahat şekilde çıkmasını önlemeye çalışacak. Sosa&Sörloth’a kilit Ersun Yanal, dünkü antrenmanda öğrencilerine bol bol şut çalışması yaptırdı.

Başarılı teknik adam, Luiz Gustavo, Ozan ve Jailson gibi uzaktan etkili şutlar çeken öğrencilerinden maçta bol bol deneme yapmalarını istedi. Yanal ayrıca Trabzonspor’un orta sahadaki maestrosu Jose Sosa’yı da Gustavo’nun yakın markajıyla kilitlemeye çalışacak. Serdar Aziz ise Fırtına’nın gol makinesi Sörloth’u adım adım takip edecek.