Beklenen Xbox One oyunu Crackdown 3 satışta

Oyuncularına heyecan dolu açık dünya oyun alanı sunan Crackdown 3, adalet ajanlarının şeytani şirket TerraNova Worldwide ile olan savaşını konu alıyor. Oyuncular, hikâye modunu ister arkadaşlarıyla isterse tek başlarına Xbox One ve Windows 10 platformlarında oynayabilecek. Bunun yanı sıra, 4K çözünürlük ve HDR görüntü desteğine sahip zengin sahnelere sahip Crackdown 3’te, yıkımın en büyük silah olduğu, tamamen yeni “Wrecking Zone” modu ile oyuncular birbirlerine karşı oynama fırsatı bulacak.

Crackdown 3, oyuncularına kontrolden çıkmış, kargaşa ve yıkım dolu acımasız bir suç imparatorluğuna adalet getirmek için süper güçlere sahip bir ajan olarak suçla savaşma heyecanı yaşatıyor. Fütürist bir şehir, dönüşen araçlar ve geniş bir silah yelpazesi oyuncuları bekliyor.

DHA