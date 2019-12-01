Beklenen oldu! Quique Sanchez Flores...

İspanyol teknik adam Quique Sánchez Flores ile Watford'un yolları ayrıldı. Sezona Javi Gracia ile başlayan Watford ardından Quique Sánchez Flores ile anlaşmıştı. Watford, Quique Sánchez Flores yönetiminde 10 lig maçında sadece 1 kez kazandı ve toplamda 8 puan ile son sırada bulunuyor. Watford son olarak Southampton deplasmanında 1-0 öne geçtiği maçı 2-1 kaybetmişti.