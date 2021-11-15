Bekle bizi Katar!

2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu’na rüya gibi bir başlangıç yaptık. Önce Hollanda’yı 4-2’yle geçtik, ardından Norveç deplasmanında 3-0 galip geldik. Ancak sonra her şey tersine döndü. Letonya ve Karadağ karşısında kendi sahamızda 2 farklı öne geçip 1 puana razı olduk. 6-1’lik Hollanda hezimeti ise umutlarımızı tükenme noktasına getirdi. “Bir büyük turnuvayı daha pas geçeceğiz” diye üzülürken, bu kez olumlu anlamda her şey değişti.

Hayal gibi senaryo

Önceki akşam Cebelitarık karşısına, 2 puan arkasında olduğumuz Norveç’e karşı 5 gol geride olduğumuz averajımızı düzeltip umutlarımızı son maça taşımak için çıktık. Gecenin sonunda ise bizim için hayal gibi bir senaryo yaşandı. Biz 6-0 kazandık, Norveç, Letonya ile 0-0, Hollanda ise Karadağ ile 2-2 berabere kaldı. Yarın Karadağ’ı yenersek Play-Off bileti cebimizde olacak. Hollanda’da seyircisiz oynanacak diğer maçta da Norveç kazanırsa, liderliği ele geçirip doğrudan Katar’da düzenlenecek Dünya Kupası için yerimizi ayırtacağız!

Saha avantajı seri başlarında

Eğer Play-Off’a kalırsak, Katar yolumuz uzayacak. Yeni format gereği artık Dünya Kupası’na katılmak için PlayOff’ta iki tur birden geçmek gerekiyor. Şu anda seri başı değiliz ancak son maçların ardından bu durum tam olarak netleşecek. 24-25 Mart 2022’de oynanacak Play-Off yarı finallerinde seri başı takımlar kendi sahalarında olacak. 28-29 Mart’taki finallerde ise ev sahibi olacak takımlar kurayla belirlenecek.