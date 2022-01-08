Bejing Guoan, Slaven Bilic ile yollarını ayırdı!

Beijing Guoan, teknik direktör Slaven Bilic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdığını açıkladı.

Slaven Bilic'in adı Fenerbahçe teknik direktörlüğü için anılıyor.

Vitor Pereira'nın ayrılığı sonrası Joachim Löw'le birlikte Fenerbahçe'ye en yakın isimlerin arasında yer alan Slaven Bilic, Beijing Guoan'dan ayrıldı.

Ali Koç'un teklifini kabul etmişti

Vitor Pereira gelmeden önce Başkan Ali Koç'un yaptığı teklifi kabul eden ancak kulübünün gitmesine izin vermediği deneyimli hocayla Almanya Bundesliga ve İngiltere Premier Ligi'nden de ilginin olduğu öğrenilmişti.