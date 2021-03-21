Süper Lig'de haftanın en önemli maçında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İki takımda sahadan 3 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Beşiktaş kazanırsa puan farkını 8'e çıkartacak. Fenerbahçe kazanırsa puan farkını 2'ye indirecek. Galatasaray'ın 3 puan kaybettiği haftada her iki takımda derbi mücadelesini kazanmanın hesaplarını yapıyor. Ayrıca Fenerbahçe kaybederse teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması daha gündeme gelebilir...

Süper Lig 2020-2021 sezonu 31. hafta mücadelesinde Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Beşiktaş 30 hafta sonunda 20 galibiyet, 3 beraberlik sonucu elde ettiği 63 puanla Süper Lig'de ilk sırada yer alıyor. Fenerbahçe ise 18 galibiyet, 4 beraberlik sonucu elde ettiği 58 puanla bu karşılaşma öncesinde Süper Lig'de 3. sırada yer alıyor. Ev sahibi Beşiktaş, Süper Lig'de altı maçtır puan kaybetmiyor. Fenerbahçe, deplasmanda oynadığı son dört Süper Lig maçını kazanmayı başardı.









SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 11'leri:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Szalai, Serdar, Caner, İrfan Can, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta









Beşiktaş - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe derbisini Halil Umut Meler yönetecek. Saat 19.00'da başladı ve beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor 90 dakika ile ilgili tüm detaylar anbean fanatik.com.tr'de olacak.

Erol Bulut plânı yaptı: Savun ve saldır

Fenerbahçe'de Teknik Direktör Erol Bulut, Beşiktaş karşısında sabırlı bir oyun ortaya koyup hem 3 puanı almayı hem de şampiyonluk yarışında taşları yerinden oynatmayı planlıyor. Galatasaray'ın kaybettiği haftada Bulut, 63 puanlı lider Kara Kartal'ı devirerek puan farkını azaltarak 61 puanlı Cim Bom'u yakalamayı hedefliyor. Oyunda hücumun sorumluluğunu Pelkas'a vermesi beklenen tecrübeli çalıştırıcı, savunmayı organize etme işini Luiz Gustavo'ya teslim edecek. Valencia ve Osayi ile kanatları etkili kullanmak isteyen Bulut, takımından sabırlı bir oyunla Beşiktaş'ı kendi alanına çekmesini hedefliyor. Rakibin hücum ederken arkada oluşacak boşluklardan faydalanmak isteyen deneyimli teknik adam, kontrollü oyun anlayışından da vazgeçmeyecek.

'Başka çaremiz yok'

Gençlerbirliği yenilgisinin izlerini kolayca silebileceklerinin altını çizen Bulut, "Her türlü kaos ortamını geride bıraktık. Futbolcularım bu maçın önemini hafta içindeki idmanlarda kavradı. Geriye dönüşü olmayan bir yola girdik. Beşiktaş karşısında kazanmaktan başka çaremiz yok. Disiplini elden bırakmadan sahada sadece futbolu ve kazanmayı düşüneceğiz. Olası bir galibiyetin bizi nerelere taşıyacağını herkes görecek" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın taktiği belli: Başla ve vur!

Süper Lig’de 63 puanla lider konumunda bulunan Beşiktaş, 6 maçtır kazanarak yoluna devam ediyor. Kara Kartal, bu akşam Fenerbahçe karşısında da kazanarak hem galibiyet serisini sürdürmek hem de Galatasaray’ın kaybettiği haftada ezeli rakipleriyle puan farkını daha da açmayı istiyor.

90 dakika boyunca...

Mevcut puan durumunda iki maç eksikle Galatasaray’ın 2, bir maç eksikle Fenerbahçe’nin 5 puan önünde olan Kara Kartal’da teknik direktör Sergen Yalçın, oyuncularını bu mücadeleye mutlak zafer için hazırladı. Her zamanki gibi ilk düdükten itibaren atak bir futbolla sahaya çıkacak olan Siyah- Beyazlılar, sezonun ilk yarısındaki gibi bulacağı erken gollerle oyunun hakimiyetini ele geçirip zafere ulaşmayı planlıyor. Ziraat Türkiye Kupası’nda Başakşehir’le oynadıkları karşılaşmanın 2-0’dan uzatmalara gitmesinden ders almaları gerektiğini hafta boyunca oyuncularına anlatan Sergen Yalçın, takımından 90 dakika boyunca dominant futbol istedi.