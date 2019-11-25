Bein Sports'tan son dakika yayın açıklaması!

Son dakika haberi: beIN Sports, Genel Merkezi su bastığı için yayınlarda teknik aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

25 Kasım 2019, Pazartesi 12:11 Son Güncelleme:
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Bein Sports'tan son dakika yayın açıklaması!

beIN Sports, açıklama yaparak Genel Merkezi su bastığı için yayınlarda teknik aksaklıklar yaşandığını duyurdu. beIN Sports'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Bu sabah Beşiktaş'taki genel merkezimizde güç ünitelerinin bulunduğu katı su basması nedeniyle yayın çıkışlarımızda teknik bir sorun meydana gelmiştir. Bu soruna bağlı olarak platformumuzdaki bazı kanalların yayınlarında ve internet tabanlı belN CONNECT uygulamamıza girişlerde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi ve yayınların normale dönmesi için tüm ekiplerimiz var güçleriyle çalışmaktadır. 

Değerli abonelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız. 

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