Süper Lig'in yayıncı kuruluşu BeIN Sports, kulüplerin sosyal medya hesaplarından maç görüntülerini ya da özetlerini yayınlayabilmeleri için şartlı olarak izin verdi. Kulüplerin yapacağı paylaşımlar ayda 1 dakikayı geçmeyecek. Ayrıca yayıncı kuruluşun bu konuyla ilgili Kulüpler Birliği'ne bilgi verdiği de gelen bilgiler arasında.

Kulüplerin kullanabileceği toplam 1 dakika yeşil saha, tribün ve soyunma odasının güzel görüntülerini yansıtmak kaydıyla; ligin veya herhangi bir kulübün marka değerine zarar vermemek şartıyla Süper Lig kulüpleri, bir telif ödemesi yapmadan paylaşımda bulunabilecekler. Süper Lig kulüplerinin sosyal medya hesapları, son dönemde telif hakları nedeniyle görüntü yerine çizimle pozisyon anlatma çabasına girmişti.