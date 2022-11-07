Sergi, "Cumhuriyetin Yüzüncü Yılında Futbol Tarihi" temasıyla arşivlerdeki tarihi görüntüleri ortaya çıkartacak. Sergi boyunca Türkiye Cumhuriyeti'nin 100 yıllık spor tarihinden günümüze kadar yaşanan olaylar ve başarılar sergileniyor. Birinci ligdeki bütün takımların formaları, kazandıkları kupalar ve her ilden en az bir takımın forması, Türkiye'deki futbol kültürünün her bir köşesini temsil edecek.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde gerçekleşen açılışa, Digiturk CEO’su Yousef Al Obaidly katıldı. Sergiye ilişkin düşüncelerini paylaşan Obaidly: “Digiturk ve beIN Sports olarak Türkiye'nin milli yolculuğuna destek olmak bizim için çok önemli. Bu millet, zengin bir spor geçmişine sahip ve başarılarını hem yurt içi hem de uluslararası arenada sergilemekten gurur duymalı. Türk sporunun başarısı için her zaman güçlü bir destekçi olduk ve bu harika sergiye katkı sağlayarak bu yolculuğun bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” dedi.

1800'lerin sonlarındaki ilk Türk futbolcu Fuad Hüsnü ile başlayan sergide, İstanbul Ligi'nde kazanılan ilk kupalar, ilk derbi maçları, Milli Lig yılları, Milli Lig ve Süper Lig 'den günümüze kadarki Türkiye yer alıyor. Sergilenen tüm kupalar, formalar ve toplar, Türkiye'nin futboldaki birçok başarısının hikayesini anlatıyor.

Türk futbol tarihinden sürprizlerle dolu olan sergi, 2 Kasım 2022 - 2 Nisan 2023 tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'nde ziyarete açık olacak. Şut ve Gol Sergisi’ne destek verenler arasında Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto ve beIN SPORTS yer alıyor