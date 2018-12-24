beIN Sports şifresiz! Taraftarlara müjde

beIN Sports kanalları, Digiturk üyelerine 31 Ocak’a kadar şifresiz olarak yayınlanacak. Bu durumda Digiturk üyeleri, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak ilk iki hafta maçlarını şifresiz olarak izleyebilecek.
İşte şifresiz yayınlanacak Spor Toto Süper Lig, 18. ve 19. hafta maçları:
18. hafta
Galatasaray - MKE Ankaragücü
Trabzonspor - Medipol Başakşehir
Kasımpaşa - Çaykur Rizespor
Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor
Akhisar - Beşiktaş
Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor
Antalyaspor - Kayserispor
Bursaspor - Fenerbahçe
Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe
19. hafta
Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor
Kayserispor - Bursaspor
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor
Medipol Başakşehir - Kasımpaşa
MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor
Göztepe - Galatasaray
Çaykur Rizespor - Akhisar
Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor