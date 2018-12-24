beIN Sports şifresiz! Taraftarlara müjde

beIN Sports kanalları, Digiturk üyelerine 31 Ocak’a kadar şifresiz olarak yayınlanacak. Bu durumda Digiturk üyeleri, Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısında oynanacak ilk iki hafta maçlarını şifresiz olarak izleyebilecek.

İşte şifresiz yayınlanacak Spor Toto Süper Lig, 18. ve 19. hafta maçları:

18. hafta

Galatasaray - MKE Ankaragücü

Trabzonspor - Medipol Başakşehir

Kasımpaşa - Çaykur Rizespor

Aytemiz Alanyaspor - Demir Grup Sivasspor

Akhisar - Beşiktaş

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Atiker Konyaspor

Antalyaspor - Kayserispor

Bursaspor - Fenerbahçe

Evkur Yeni Malatyaspor - Göztepe

19. hafta

Demir Grup Sivasspor - Trabzonspor

Kayserispor - Bursaspor

Atiker Konyaspor - Antalyaspor

Beşiktaş - Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

MKE Ankaragücü - Aytemiz Alanyaspor

Göztepe - Galatasaray

Çaykur Rizespor - Akhisar

Fenerbahçe - Evkur Yeni Malatyaspor