beIN SPORTS neden izlenmiyor? beinsports neden açılmıyor?

Yayıncı kuruluş beIN SPORTS'tan son dakika açıklaması geldi. beIN Sports, Genel Merkezi su bastığı için yayınlarda teknik aksaklıklar yaşandığını açıkladı.

beIN Sports, açıklama yaparak Genel Merkezi su bastığı için yayınlarda teknik aksaklıklar yaşandığını duyurdu. beIN Sports'tan yapılan açıklama şu şekilde;

Bu sabah Beşiktaş'taki genel merkezimizde güç ünitelerinin bulunduğu katı su basması nedeniyle yayın çıkışlarımızda teknik bir sorun meydana gelmiştir. Bu soruna bağlı olarak platformumuzdaki bazı kanalların yayınlarında ve internet tabanlı belN CONNECT uygulamamıza girişlerde aksamalar yaşanmaktadır. Sorunun en kısa sürede giderilmesi ve yayınların normale dönmesi için tüm ekiplerimiz var güçleriyle çalışmaktadır.

Değerli abonelerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?

26 Kasım Salı:

20.55 Galatasaray - Club Brugge (Belçika) (beIN SPORTS HD1)

20.55 Lokomotiv Moskova (Rusya) - Bayer Leverkusen (Almanya) (beIN SPORTS HD2)

23.00 Real Madrid (İspanya) - Paris Saint-Germain (Fransa) (beIN SPORTS HD1)

23.00 Kızılyıldız (Sırbistan) - Bayern Münih (Almanya) (beIN MAX1)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Olympiakos (Yunanistan) (beIN SPORTS HD4)

23.00 Atalanta (İtalya) - Dinamo Zagreb (Hırvatistan) (beIN MAX2)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Shakhtar Donetsk (Ukrayna) (beIN SPORTS 3)

23.00 Juventus (İtalya) - Atletico Madrid (İspanya) (beIN SPORTS 2)

27 Kasım Çarşamba:

20.55 Zenit (Rusya) - Olympique Lyon (Fransa) (beIN SPORTS HD2)

20.55 Valencia (İspanya) - Chelsea (İngiltere) (beIN SPORTS HD1)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Napoli (İtalya) (beIN SPORTS HD2)

23.00 Genk (Belçika) - Salzburg (Avusturya) (beIN MAX2)

23.00 Barcelona (İspanya) - Borussia Dortmund (Almanya) (beIN SPORTS HD1)

23.00 Slavia Prag (Çekya) - Inter (İtalya) (beIN SPORTS HD4)

23.00 Leipzig (Almanya) - Benfica (Portekiz) (beIN MAX1)

23.00 Lille (Fransa) - Ajax (Hollanda) (beIN SPORTS HD3)