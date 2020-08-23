UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Fransız ekibi PSG ile Alman devi Bayern Münih, kupa için kozlarını paylaşacak. Daha önce 1973-74, 1974-75, 1975-76, 2000-01 ve 2012-13 sezonlarında turnuvada zirveye çıkan Bayern Münih, aynı başarıyı 6. kez elde etmek için sahaya çıkacak. Tarihinde ilk kez finale yükselen PSG ise, ilk UEFA Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmak istiyor. Portekiz’in başkenti Lizbon’da Luz Stadı’nda oynanacak finali İtalyan hakem Daniele Orsato yönetecek.

TSİ 22.00'de başlayacak dev maç beIN SPORTS Haber'den naklen ve şifresiz olarak ekranlara gelecek. Peki, beIN Sports Haber şifresiz nasıl izlenir? beIN Sports Haber frekans bilgileri ne?? İşte beIN Sports Haber kanalı frekansı…

beIN Sports Haber frekans bilgileri

Turksat 4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

beIN Sports Haber şifresiz nasıl izlenir?

beIN SPORTS HABER spor kanalını izleyebilmek için çanak anteninizin Türksat 4A uydusuna ayarlı olması gerkiyor. Türksat 4A uydusuna dönük çanak anteniniz varsa, uydu cihazınızın kurulum menüsünden ‘Frekans Ekle' (Bazı cihazlarda ‘Transponder Ekle', ‘Manuel Kanal Arama' veya benzeri olabilir) menüsünü açın. ‘Uydu Adı' kısmında ‘Türksat 4A'yı seçin. Alt kısımda bulunan ‘Frekans' kısmına 12379 sayısını girdikten sonra ‘Polarizasyon' kısmını ‘Horizontal Yatay' olarak seçin. ‘Sembol' kısmına ‘30000' sayısını girdikten sonra ‘FEC' değeri otomatik olarak seçilecektir. Bu değerleri seçtikten sonra aramayı başlatabilirsiniz.

beIN Sports Haber, Digiturk'te kaçıncı kanalda?

beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.