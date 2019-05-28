Şampiyonlar Ligi Finali ve UEFA Avrupa Ligi Finali futbol severler tarafından büyük bir merakla bekleniyor. İki dev mücadelenin yayın detayları belli oldu. Türk futbol severler Liverpool - Tottenham Şampiyonlar Ligi finali 1 Haziran Cumartesi günü TSİ 22:00'de başlayacak. UEFA Avrupa Ligi Finali'nde İngiliz ekipleri Chelsea ve Arsenal, Bakü Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Bu sezon Avrupa'da yenilgi yüzü görmeyen Chelsea, Arsenal'i yenerek na mağlup şampiyon olmak istiyor. İki dev mücadelede beIN SPORTS HABER kanalından şifresiz olarak yayınlanacak. beIN SPORTS HABER frekans bilgileri ve tüm detaylar haberimizde...

beIN Sports Haber frekans bilgileri

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

beIN Sports Haber, Digiturk'te kaçıncı kanalda?

beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.

beIN Sports'tan yapılan "beIN SPORTS Haber" açıklaması...

Heyecan tufanı ile açılış

Kanal spor yayıncılığına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Turkish Airlines Euroleague sezon 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes’i karşı karşıya getirecek basketbol şöleni bugün 20:45’ten itibaren 83 No’lu beIN SPORTS HABER kanalında canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda, Turkish Airlines Euroleague her hafta bir Türk takımı maçı da canlı yayınlanacak.

Güçlü içerik

Kanalda dört ana haber kuşağıyla birlikte her saat başı Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan tüm gelişmelere yer verilecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig başta olmak üzere, beIN SPORTS’un yayın haklarını elinde bulundurduğu tüm liglerdeki karşılaşmaların golleri ve özet görüntülerinin yayınlanacağı kanalda, maç öncesi ve sonrası sürpriz yayınlar, maç sırasında stadyumlara yapılacak bağlantılar ile grubun güçlü içeriği sporseverlerle buluşacak.

beIN SPORTS HABER özel dosyaları ve doyurucu içeriğiyle sporun her alanında izleyicilerine keyif dolu dakikalar yaşatacak.