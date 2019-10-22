Galatasaray bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu 3. hafta maçında Real Madrid ile kozlarını paylaşacak. Galatasaray - Real Madrid maçı beIN SPORTS HD1'den canlı olarak ekranlara gelecek. Galatasaray - Real Madrid maçı öncesi Galatasaray taraftarı maçın hangi kanaldan canlı yayınlanacağının sorusunun cevabını arıyor. Galatasaray - Real Madrid maçı yayın bilgileri ve tüm detaylar haberimizde...

beIN Sports Haber frekans bilgileri

Turksat4a

12379Mhz Horizantal(yatay)

DVB—Sembol Oranı 30000

FEC ¾

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beIN Sports Haber, Digiturk'te kaçıncı kanalda?

beIN Sports Haber, Digiturk'te 83. kanaldan izlenebiliyor.

beIN Sports'tan yapılan "beIN SPORTS Haber" açıklaması...

Heyecan tufanı ile açılış

Kanal spor yayıncılığına hızlı bir giriş yapmaya hazırlanıyor. Turkish Airlines Euroleague sezon 3. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe Doğuş ve Anadolu Efes’i karşı karşıya getirecek basketbol şöleni bugün 20:45’ten itibaren 83 No’lu beIN SPORTS HABER kanalında canlı olarak yayınlanacak. Aynı zamanda, Turkish Airlines Euroleague her hafta bir Türk takımı maçı da canlı yayınlanacak.

Güçlü içerik

Kanalda dört ana haber kuşağıyla birlikte her saat başı Türkiye ve dünya gündeminde öne çıkan tüm gelişmelere yer verilecek. Süper Lig ve TFF 1. Lig başta olmak üzere, beIN SPORTS’un yayın haklarını elinde bulundurduğu tüm liglerdeki karşılaşmaların golleri ve özet görüntülerinin yayınlanacağı kanalda, maç öncesi ve sonrası sürpriz yayınlar, maç sırasında stadyumlara yapılacak bağlantılar ile grubun güçlü içeriği sporseverlerle buluşacak.

beIN SPORTS HABER özel dosyaları ve doyurucu içeriğiyle sporun her alanında izleyicilerine keyif dolu dakikalar yaşatacak.