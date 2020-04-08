beIN SPORTS çekiliyor mu?

beIN SPORTS, TFF'ye yolladığı mektupla ödemelerini dondurduğu bilgisini aktarınca, birçok iddia gündeme geldi. Sosyal medyada yayıncı kuruluşun sözleşmeyi feshedeceği iddiasına kadar uzanan yorumlar yapılınca beIN SPORTS kaynakları, dünyadan örnekler vererek digiturk abonelerinin faydalanabileceği imkanları da hatırlattı.

Yayıncı kuruluş kaynakları, 5 ana madde ile mevcut durumun özetlenebileceğini savunuyor;

1. Abonelerimize spor paketini dondurma hakkı tanıdık. Ayrıca ticari üyelerimize destek olabilmeleri için bayilerimize de çeşitli kolaylıklar sunuyoruz."

TFF'ye bir mektup göndererek Süper Lig ve 1. Lig naklen yayın lisansı için yaptığımız ödemeleri, ligler yeniden başlayana kadar donduracağımızı bildirdik. Bu kapsamda abonelerimize de spor paketi üyeliklerini 2 ay boyunca dondurma ya da daha fazla eğlence içeriğine erişim hakkı gibi farklı seçeneklerden faydalanabilme imkanı tanıdık. Örneğin;

• 2 ay boyunca spor paketi üyeliğini dondurma hakkı.

• Spor paketi üyelerine daha fazla eğlence içeriğine ücretsiz erişim imkanı

• Ücretsiz beIN CONNECT üyeliği

• Ve daha birçok farklı seçenek

Ayrıca tüm iş ortaklarımızı bu sürecin olumsuz etkilerinden mümkün mertebe koruyabilmek ve zorlukları onlarla dayanışma içinde aşabilmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bayilerimize, ödemeler dahil her konuda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu sayede bayilerimiz de halihazırda kapalı olan kafe, restoran ve kıraathane gibi ticari üyelere taksit ödemelerinde erteleme gibi çeşitli kolaylıklar sağlayabiliyorlar.

2. "Liglerin akıbeti belirsiz olsa da biz lisans sözleşmesine bağlıyız."

Geçtiğimiz Cuma günü TFF'den yapılan açıklama, karşılaşmaların tekrar başlamasına yönelik beklentinin Mayıs ayından Haziran ayına kaydığını gösteriyor. Bu, daha fazla gecikme anlamına geliyor ve belirsizliği ortadan kaldırmıyor. Dolayısıyla sezonun ne zaman tekrar başlacağı, kalan karşılaşmaların nasıl/hangi koşullar altında oynanacağı gibi önemli ayrıntılar netleşinceye kadar ödemeleri donduruyoruz. Dünyadaki bazı resmi yayıncıların yaptığından farklı olarak biz, naklen yayın lisans sözleşmesini iptal etmiyoruz. Sadece ödemeleri geçici bir süre için askıya alıyoruz. Bunun, mevcut koşullar altında oldukça adil ve hakkaniyetli bir karar olduğunu düşünüyoruz. İçeriklerin canlı haklarını oldukça büyük bir meblağ karşılığında satın aldık ancak maalesef şu anda canlı yayınlayabileceğimiz herhangi bir karşılaşma bulunmuyor. Satın aldığınız ürün size tekrar temin edilmeye başlayana kadar ödemelerinizi durdurmanız son derece makul bir durumdur.





3. "Türk futbolunun uzun vadeli destekçisiyiz."

Dileğimiz, COVID-19 salgınının hükümetlerin aldığı önlemler sayesinde sona ermesi, hayatın tekrar normale dönmesini ve spor karşılaşmalarının sağlıklı bir ortamda yeniden başlamasıdır. Türk futbolunun resmi yayıncısı olarak, TFF ile 20 yılı aşkın bir geçmişe dayanan işbirliğimizin daha uzun yıllar devam etmesini istiyoruz.

4. "Yayın şirketleri bu zorlu dönemden en fazla etkilenen işletmeler arasında başı çekiyor."

Yayın şirketleri bu zorlu dönemden en fazla etkilenen işletmeler arasında başı çekiyor. Ticari gelirlerimiz bu durumdan olumsuz etkilenirken biz spor ve eğlence kanallarımıza yeni içerikler sağlamak için ödeme yapmaya devam ediyoruz. Ligler askıya alınmış olabilir ama bizim yayın operasyonumuz kesintisiz devam ediyor. Bunun için tüm ekiplerimiz 24 saat özveriyle çalışıyor. Dolayısıyla, bu zorlu dönemden diğer sektörlere ve şirketlere nazaran daha fazla etkileniyoruz.

5. "Dünyadaki genelinde resmi yayıncılar da aynı şeyi yapıyor, yani ödemelerini donduruyor."

Örneğin Canal+ (Fransa), DAZN (Kuzey Amerika dahil tüm pazarlar), NENT/İskandinavya, RTBF (Belçika) spor karşılaşmalarının naklen yayın hakları için yaptığı ödemeleri durdurduğunu açıkladı. Bazı yayıncılar ise daha da ileri giderek yayın hakları sözleşmelerini feshetmeyi tartışıyor. Ancak biz kendimizi TFF'nin uzun vadeli ticari ortağı olarak görüyoruz ve sözleşmeyi fesh etmiyor; sadece ödemelerimizi durum netleşene kadar donduruyoruz.

6. "Yayıncıların ödemelerini askıya alması dünyadaki diğer ligler ve federasyonlar tarafından makul bulunuyor."

Aldığımız kararın benzerleri, içinden geçtiğimiz zorlu koşullarda tüm dünyada uygulanıyor ve sporun paydaşları da bu dönemi mümkün olan en az hasarla atlatma yönünde birbirlerine destek olarak; kararları makul karşılıyor