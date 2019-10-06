(beIN SPORTS canlı izle) Beşiktaş - Alanyaspor canlı maç anlatımı
Süper Lig'de 7. hafta maçında Beşiktaş ile Alanyaspor Vodafone Park'ta karşı karşıya geliyor. Lige kötü bir başlangıç yapan Beşiktaş lider Alanyaspor'u taraftarı önünde yenerek moral bulmak istiyor. 7. haftaya lider giren Alanyaspor ise Beşiktaş deplasmanında bu ünvanını devam ettirmek istiyor. İki takım taraftarları da Beşiktaş - Alanyaspor maçı saat kaçta hangi kanalda, maçın canlı anlatımı ve detaylarını aratıyor. Detaylar fanatik.com.tr'de...
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. hafta maçında lider Alanyaspor ile 3 puan mücadelesi verecek. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın puan kaybettiği haftada Alanyaspor'u mağlup etmenin hesaplarını yapıyor. Alayanspor ise deplasmana lider durumda geliyor. Erol Bulut'un öğrencileri karşılaşmayı yenerek bu liderliğini sürdürmek istiyor. İki takımda da teknik direktörler kadrolarda önemli değişikliklere gitti.
Beşiktaş - Alanyaspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
6 Ekim Pazar günü Vodafone Park’ta oynanacak karşılaşma, saat 16.30’da başlayacak ve beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Arda Kardeşler yönetecek.
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Beşiktaş - Alanyaspor 11'ler...
Beşiktaş: Karius, Caner, Victor Ruiz, Vida, Lens, Atiba, Dorukhan, Oğuzhan, Ljajic, N'Koudou, Burak
Yedekler: Utku, Roco, Douglas, Umut, Diaby, Güven, Boyd, Necip, Muhayer, Rebocho
Alanyaspor: Marafona, Nskala, Tzavellas, Welliton, Baiano, Ceyhun, Siopis, Bammou, Bakasetas, Efecan, Cisse
Yedekler: Haydar, Caulker, Kaan, Onur, Umut, Musa, Veysel, Tayfur, Campos, Fernandes
N’Koudou ile Diaby iyileşti
UEFA Avrupa Ligi’nde İngiltere’nin Wolverhampton takımıyla yapılan maçta görev alamayan Georges-Kevin N’Koudou ile Abdoulay Diaby, yarınki karşılaşmada forma giyebilecek. Diaby mide bulantısı ve kusma şikayeti nedeniyle, N’Koudou ise migren ağrısı dolayısıyla Wolverhampton maçında görev alamamıştı.
Teknik direktör Abdullah Avcı’nın Avrupa maçında riske etmediği Burak Yılmaz ile Victor Ruiz de yarınki karşılaşmada oynayabilecek.
Güven Yalçın şüpheli
Siyah-beyazlı takımın Wolverhampton ile yaptığı maçta ilk 11’de sahaya çıkan ancak 27. dakikada sakatlanan Güven Yalçın’ın, Alanyaspor karşılaşmasında oynaması beklenmiyor. Güven’in son durumu bu akşamki idmanda belli olacak.
Elneny yine cezalı
Beşiktaş’ta Muhammed Elneny, cezası nedeniyle Alanyaspor maçında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlı takımın Gaziantep Futbol Kulübü ile yaptığı karşılaşmada kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Elneny, Medipol Başakşehir ve Trabzonspor müsabakalarında oynayamamıştı. Elneny, Alanyaspor maçıyla cezasını tamamlayacak.
Alanyaspor’a karşı üstün
Siyah-beyazlı ekip, ligde Alanyaspor ile 7. kez karşı karşıya gelecek.
Rakibini 5 maçta mağlup eden Beşiktaş, bir karşılaşmayı ise beraberlikle tamamladı. Alanyaspor’a 13 gol atan siyah-beyazlı ekip, kalesinde 4 gol gördü.