beIN Media Group’tan İtalya Süper Kupa tepkisi

beIN Media Group, korsan yayıncılıkla mücadele konusunda İtalya 1. Futbol Ligi (Seria A) yönetiminin özen göstermesini istedi.

beIN Media Group’tan yapılan yazılı açıklamada, 16 Ocak Çarşamba günü İtalya Süper Kupa finalinin Suudi Arabistan’ın Cidde kentinde oynanacağı hatırlatılarak, beIN Media Group Üst Yöneticisi Yousef Al Obaidly’nin bu nedenle Serie A yönetimine hitaben bir mektup kaleme aldığı bildirildi.

Serie A’nın korsan yayıncılıkla mücadelede en ön saflarda yer alacağını beyan etmiş olmasına rağmen 2017’den beri beIN Media Group’un yayınlarını yasa dışı yayımlayan Suudi Arabistan destekli beoutQ’ya karşı yeterli tepkiyi ortaya koymamasından duyulan hayal kırıklığınının kaydedildiği açıklamada, "Yazılan mektupta beIN Media Group’un Serie A’dan 3 talebi bulunuyor; FIFA’nın ve AFC’nin (Asya Futbol Konfederasyonu) beoutQ’ya karşı başlattığı ortak yasal girişime katılmak, Süper Kupa maçı öncesi Suudi yetkililere beoutQ ile mücadelede ciddi adımlar atmaları için çağrıda bulunmak, maçın Cidde’de oynanmasının doğru olup olmayacağını yeniden değerlendirmek." ifadelerine yer verildi.