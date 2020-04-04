Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası Canlı Canlı Evlere Konuk Oluyor!

ENBE Orkestrası sosyal medyada yapacakları canlı yayınla Demirören Medya aracılığıyla yüzbinlere ulaşacak. Demirören Medya’nın Koronavirüs (Covid-19) salgınını önleme mücadelesine katkıda bulunmak amacıyla düzenlediği ‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine destek veren Behzat Gerçeker ve ENBE Orkestrası sevilen şarkılarını canlı yayında söyleyecek.

Sağlığımız için evde kalmalıyız diyen Behzat Gerçeker, “Evde kaldığımız süreçte hepimizin pozitif düşünmeye, moralleri yüksek tutmaya ihtiyacı var. İşte tam da bu noktada şarkılarımızla kısa bir süre de olsa bir arada olmayı hissedeceğimizi düşünüyoruz” dedi.

Canlı yayın 5 nisan'da

Canlı yayın, 5 Nisan Pazar günü 21.05’te @behzatgerceker Instagram hesabından yayınlanacak. Yayında ENBE’nin sevilen şarkıları başta olmak üzere; Fransız şansonlarından Napoliten ezgilere ve Arjantin tangolarına kadar geniş yelpazede dünya müziğinin örneklerine yer verilecek. Enbe Orkestrası solistlerinden; Elvan Günaydın, Benjamin Kaggwa, Çağlar Ökten, Dilek Ciyas, Ali Erenus, Eda Tuna Arslan, Erdem Seyhan, Egemen Akkol, Selçuk Erkalaycıoğlu ve

Onur Turan canlı yayına bağlantılarla katılacak.

‘#EvdeKal#MüzikleKal’ projesine Demirören Medya’nın tüm dijital platformları ve sosyal medya kanallarından destek veriliyor.



