Behzat Gerçeker ve ENBE moral verdi

Demirören Medya'nın desteklediği 'Evde Kal Müzikle Kal'projesinde önceki akşam ENBE Orkestrası Şefi Behzat Gerçeker ve solistleri Iınstagram'dan konser verdi. ENBE’nin hit parçalarını seslendiği konsere Instagram kullanıcıları büyük ilgi gösterdi.

Ekin Beril canlı yayında

Cover şarkıları ile dikkati çekip 'Uzayın Dibi' albümüyle dinleyiciyle buluşan Ekin Beril, Demirören Medya’nın başlattığı müzik hareketine katılıyor. Beril, bu kez şarkılarını canlı yayında sağlık çalışanları için söyleyecek. Ekin Beril’in sesi ve müzikleriyle renk katacağı canlı yayın, 7 Nisan Salı günü (bugün) 21.05’te @ekinberil Instagram hesabından yayınlanacak.

'Moral bozmak yok'

“Karantina günleri diye moral bozmuyoruz” diyerek sosyal medyada ‘Her Şey Yolunda’ adlı moral şarkısını da takipçileriyle paylaşan genç müzisyen, "Bizim için her türlü riski alarak, var gücüyle çalışan tüm sağlık çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.