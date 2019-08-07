Selendili badminton sporcuları Behiye Bodur ve Fadime Metin, Ankara'da düzenlenen Uluslararası Turkey U17 Open Turnuvasında Manisa'yı temsil etti. Turnuvada çift kızlar kategorisinde Selendi Belediyesporlu Behiye Bodur ve Fadime Metin üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Türkiye'yi ve Manisa'yı en iyi şekilde temsil ettiklerini söyleyen Behiye Bodur, hedeflerinin bir sonraki turnuvada ilçeye 1.'likle dönmek olduğunu söyledi. Antrenör Zeliha Demir bundan sonra altın madalya hedefiyle yarışacaklarını belirtti.

İHA