Kronik bir rahatsızlık olan Behçet hastalığının tam olarak hangi anlama geldiği bilinmiyor. Daha çok Akdeniz ülkelerinde, Türkiye'de ve Japonya'da 20 ve 40 arası kişilerde görülüyor. Çocuklarda ve yaşlılarda daha az görülen Behçet hastalığı, kadınlara oranla erkeklerde biraz daha fazla görülebiliyor.

Behçet hastalığı nedir?

Behçet hastalığı, 1937 yılında Hulusi Behçet tarafından bulunan, bağışıklık sisteminin vücuda karşı saldırdığı durumun tanımıdır. Bunun neden ve ne şekilde gerçekleştiği henüz tam bilinmemesi, Behçet hastalığının gizemli tarafı olarak görülüyor.

Hastalık il dönemlerinde, genital bölgelerde ülser, ağız ülseri ve gözde çeşitli farklı bulgular olarak tanımlanmıştır. Ancak sonraki dönemlerde sadece bu bölgeleri değil, farklı alanları etkilediği ortaya çıkmıştır. Akciğer, kalp, eklem bölgeleri, sinir sistemi Behçet hastalığını etkilerinin görüldüğü bazı bölümlerdir.

Behçet hastalığı belirtileri nelerdir?

Bacak bölgesine mor ve kırmızı ağrılı şişlikler, Behçet hastalığı belirtileri arasında bulunuyor.

Ağız bölgesinde afta oluşumları, Behçet hastalığı belirtisidir. Bu belirti, hastaların büyük bölümünde görülür. Afta 1-2 günde geçebildiği gibi aylarca sürebilir. Ay içerisinde birkaç kez görülebilir. Yanak, damak, diş eti ve dil bölgesi afta sorununun en çok görüldüğü alanlardır. Afta oluşumunda, çeşitli enfeksiyonlar, beslenme düzensizlikleri etkili olabiliyor.

Genital bölgelerde ortaya çıkan ülserler, Behçet hastalığı örnekleri arasında yer alabilir. Ağız içerisindeki afta türleriyle benzer olup, hem kadınlarda hem erkeklerde görülebilir. Koltuk altlarında ve kadınlarda göğüs bölgesi altında gelişebilir.

Behçet hastalığı sıkça görülen belirtileri arasında göz rahatsızlıkları yer alır. Göz rahatsızlıkları, körlüğe kadar ilerleyebilir.

Dirseklerde, bacaklarda, ellerde şişkinlik veya şiddetli ağrıların oluşması Behçet hastalığı belirtileri arasında bulunur.

Behçet hastalığı nadir olarak damar iltihaplanmalarına yol açabilir. Hem toplardamarlarda hem atardamarlarda iltihaplanmalar yaşanabilir. Büyük damarlarda veya kalp damarlarında yaşanabilecek tutulmalar hayati riskler yaşanmasına neden olabilir.

Behçet hastalığının az görülen belirtileri arasında nadir de olsa felç olma durumudur.

Üriner sistemlerde yaşanabilecek sorunlar Behçet hastalığı belirtileri içerisinde yer alabilir. Böbreklerde veya başka bölgeler farklı hastalıklar meydana gelebilir.

Behçet hastalığı tedavisi nasıl yapılır?

Behçet hastalığının tam olarak nedeni bilinmiyor. Bundan dolayı geliştirilmiş net bir tedavisi bulunmuyor. Fakat ayrı bölgelerde meydana gelen her bir belirti için farklı ilaçlar tavsiye edilebilir. Ağız afta sorunlarında, gargaralar, sinir sistemi ve göz rahatsızlıklarına kortizon içeren ilaçlar tavsiye edilebilir.

Kanser tedavisi için tercih edilen bazı ilaçlar Behçet hastalığında kullanılabilir. Behçet hastalığı, alevlenme ve yatışma olarak yaşanır. Tedavinin süresi ve şekli, hastalığın uzunluğuna, hastalığın tekrar etme periyotlarına göre farklı olabilir.

Behçet hastalığında tedavi etme amaçlı, alternatif tedavi yöntemlerine yönelmeler yaşanabiliyor. Fakat alternatif tedavi yöntemlerine başvururken, uzman bilgisi mutlaka alınmalıdır. Kanıtlanan ve Behçet hastalığını bitiren tedavi biçimi bulunmuyor.

Behçet hastalığı yaşayan kişilerin bir bölümü tamamen iyileşirken, bir bölümü aralıklarla hastalığın alevlenme dönemlerini yaşayabilirler. Hastalık okul veya iş yaşamından geride bırakmaz. Gözde oluşan bir problem tedavi edilmediğinde, hayati engeller ortaya çıkmaya başlayabilir.

Behçet hastalığı nasıl bulaşır?

Behçet hastalığının sıklıkla görünümü, ağzı bölgesine ortaya çıkan afta sorunudur. Bunun yanında genital bölgelerde de afta meydana gelebilir. Diğer özellikleriyle birlikte, Behçet hastalığı bulaşıcı değildir. Yani herhangi bir kişiden diğerine bulaşması söz konusu değildir. Normal veya cinsel temasla bulaşması söz konusu değildir. Behçet hastalığı, genetik özellikler taşıyabilen, anne veya babadan, diğer akrabalardan çocuklara bulaşabilen hastalıktır.

Behçet hastalığı genetik mi?

Behçet hastalığının genetik özellikleri taşıdığı, kesin olarak gen yoluyla geçtiği şeklinde bir durum söz konusu değildir. Sadece hastalığın genetik anlamda etkileri olabileceği genler üzerinde yapılan birtakım çalışmalar sonucunda görülmüştür.

Behçet hastalığı, genetik mi sorusuna, bilim insanları tarafından genetik olma olasılığı yüksek şeklinde cevaplar verebiliyorlar. Bu yüzden bulaşıcı olmayan Behçet hastalığı genetik denilebilir. Behçet hastalığı yaşayıp, çocuklarda bu tip durumların görülmediği çok sayıda kişi bulunuyor. O yüzden tam olarak genetik veya değil şeklinde yargıda bulunmak mümkün değil.



