Bedensel engelli atletler, 15 Temmuz şehitlerini anacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün üçüncü yıl dönümünde gerçekleştirilecek Atletizm Kupası’nda şehitleri anacak.

13 Temmuz 2019, Cumartesi 01:10
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Bedensel engelli atletler, 15 Temmuz şehitlerini anacak

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu sporcuları, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü’nün üçüncü yıl dönümünde gerçekleştirilecek Atletizm Kupası’nda şehitleri anacak. Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Atletizm Kupası yarışları 14-15 Temmuz tarihlerinde Bursa Atıcılar Olimpik Atletizm Pisti’nde düzenlenecek.

Kupada 26’sı erkek 7’si kadın toplam 33 sporcu; koşu, atlama ve atma kategorilerinde mücadele edecek. Organizasyonda Ampute Futbol Milli Takımı oyuncusu Barış Telli de 100 metre koşu ve yüksek atlama kategorilerinde yarışacak.

AA

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