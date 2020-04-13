Son dakika haberi... Corona virüs salgını sonrası bedelli askerliğe uzaktan eğitimin gelip gelmeyeceği merak edilen konular arasında yer aldı. Türkiye’de corona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler artarken, terhis ve celp tarihlerinin ertelenmesi, bedelli olarak yapacak olanların ise uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları gündeme gelmesi dikkat çekti. Milli Savunma Bakanlığı’nın konu ile ilgili çalışma başlattığı ve değerlendirmelerin sürdüğü ifade edildi. Bakanlık, daha önce mart ayında askere alınanların 14 gün süreyle karantinaya alınmasını kararlaştırmıştı. Buna göre terhis ve celp işlemlerinin durdurulması ile bedelli askerlikte uzaktan eğitim uygulanması gündeme alındı. Hürriyet Gazetesi Yazarı Abdulkadir Selvi, detayları CNN TÜRK canlı yayınında aktardı.

Bedelli askerlik uzaktan eğitim ile mi yapılacak?

Hürriyet gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırarak askerlerin terhis ve celp işlemlerinin kısa bir süre için durdurulması, askerliğini bedelli olarak yapacak olanların ise kışlalara gitmek yerine uzaktan eğitimle askerlik hizmetini yapmaları üzerinde çalışıldığını söyledi.

Selvi, bedelli askerlikte bu dönem 40 bin 800 kişinin kısa süreli eğitime alınmasını öngörüldüğünü belirtti ve salgın yüzünden 40 bin 800 kişinin eğitimin uzaktan sağlanmasını düşünüldüğünü bildirdi.

120 BİN KİŞİLİK HAREKETLİLİK TEHDİT OLUŞTURUYOR

Bu önlem sayesinde, bir hareketlilik yaşanmayacak, bedelliler kışlaya gitmeyecek, yine terhis işlemleri uzaktan gerçekleştirilmiş olacak.En son 1 Nisan’da terhis işlemlerinin yapıldığı Türk Silahlı Kuvvetleri’nde (TSK) son celp işlemi 19 Mart tarihinde gerçekleşti. Celp ve terhis dönemlerinde yaklaşık 60 bin asker terhis olurken, yine yaklaşık 60 bin kişi askere alınıyor.TSK’nın, celp ve terhis dönemlerinde 120 bin kişinin neden olacağı hareketliliğin aileleriyle birlikte ciddi bir risk oluşturmasından endişe ettiği ve terhis ve celplerin geçici bir süre durdurulması kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayından sonra yürürlüğe girmesi için hazırlandığı bildirildi.

Bedelli askerlik başvurusu nasıl yapılır?

Bedelli askerlik başvuru yapmak için öncelikle e-devlet şifrenizi almış olmanız gerekiyor. Zaten artık birçok işi e-devlet üzerinden hallettiğimizden e-devlet hesabı kullanımına hakimiz.

E-devlet'e gidikten sonra arama kısmına Milli Savunma Bakanlığı yazmanız gerekiyor. Böylece Milli Savunma Bakanlığı ile ilgili tüm işlemlerinizi yapabileceğiniz bir sayfaya ulaşacaksınız.

'Asal Askerlik Hizmet Tercihleri' kısmına tıkladıktan sonra 'bedelli askerlik yapma isteği' seçeceğine ulaşacaksınız.

Buradan, eğer size bedelli çıkmazsa paranızı geri alabileceğiniz askerlik şubesini de seçip kaydetmeniz gerekiyor.

Kaydet butonuna tıklamadan önce ekranın altında sarı bir kutucuk içinde yazan ödeme detaylarını not almanız işinizi kolaylaştırabilir.

Kaydet butonuna tıkladıktan sonra ise ödeme ekranı ile karşılaşacaksınız. Buradan sonra işleminize devam edebilmeniz için bedelli askerlik ücretinizi ödemeniz gerekiyor.

2020 Bedelli Askerlik ücreti ne kadar? Ödeme hangi bankalardan yapılır?

Milli Savunma Bakanlığı, 2020 için belirlenen bedelli askerlik ücretinin Haziran ayına kadar 35 bin 54 TL, dövizle askerlik ücretinin 5 bin 261 € olarak belirlendiğini açıklandı. 1 Temmuz-31 Aralık tarihlerinde ödenecek tutar ayrıca duyurulacak. Dövizle ödeme yapacakların, uzaktan eğitim programını tamamlamaları, başvuru evrakı ile yurt dışı temsilciliklerine başvurarak hak sahibi olduklarının tespit edilmesinin ardından gereken ücreti ödemeleri gerekiyor.

Ödemeler; Ziraat Bankası, Vakıfbank, Halk Bankası, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, PTT Defterdarlıklar ve Defterdarlıklara bağlı Mal müdürlüklerine yapılabilir.