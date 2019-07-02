Bedavacı Juventus!

Siyah-Beyazlılar, yüksek bütçesine rağmen bonservis bedeli ödemeden renklerine bağladığı yıldızlarla kadrosunu güçlendiriyor. Daha önce Fabio Cannavaro, Andrea Pirlo, Paul Pogba, Fernando Llorente, Kingsley Coman, Sami Khedira, Dani Alves ve Emre Can’ı bonservis ücreti vermeden kadrosuna katan Çizme devi, son olarak Arsenal ile sözleşmesi sona eren Aaron Ramsey’i transfer etti. PSG ile yollarını ayıran Adrien Rabiot’un transferine ise artık kesin gözüyle bakılıyor.



