Bedava maç izleyenlere kötü haber

Yurt içi ve yurt dışındaki futbol maçların internet üzerinden korsan yayınlayan internet sitelerine erişim engeli cezası geliyor. Yayın hakkı olmadığı halde futbol maçlarını bedava ya da çok düşük ücretlerle internet üzerinden izleyicilere sunan uygulama ve sitelerini takip etmek için Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) bünyesinde yeni birimler kurulacak.

TBMM'ye sunulan yeni torba yasa teklifinde yer alan maddeye göre, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki futbol müsabakalarına ilişkin yayınları internet ortamında hukuka aykırı olarak kullanıma sunan internet sitelerinin internet trafiği bant genişliği yüzde 90 oranına kadar daraltılacak ya da bu sitelerin korsan yayınına erişim engeli getirilecek. Teknik olarak korsan yayına erişim engeli yapılamaması durumunda internet sitesinin tümüne yönelik erişim engeli uygulanacak. Bant daraltma ya da erişim engeline karar verme konusunda TFF Başkanı yetkili olacak.