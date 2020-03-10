Bedava Call Of Duty Oyunu Warzone duyuruldu

Son birkaç yılın en popüler oyun türlerinden biri olan Battle Royale, hala zirvedeki yerini korumaya devam ediyor. Adını oynaması ücretsiz oyunlar ile pek fazla yan yana görmediğimiz Call Of Duty, Warzone isimli bedava oyununu duyurdu.

Kısa süre önce de söylentileri ortaya çıkanın resmi duyurusu Türkiye saati ile akşam 19:48’de, firmanın Twitter ve diğer sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımlar ile yapıldı. Warzone isimli oyun kısa süre sonra oyuncular ile buluşacak.

Battle Royale türünde olacak Warzone isimli oyunun haritası belirtilene göre devasa olacak. Bu haritada 150 oyuncu, 2 farklı modda birinci olmak için yarışacak. Ayrıca oyun Call Of Duty Modern Warfare sahiplerine 4 saat daha erken açılacak.

Oyunun sistem gereksinimleri henüz belli olmasa da COD Modern Warfare’a yakın olacağı tahmin ediliyor. Paylaşılan duyuruda belirtilene göre Modern Warfare sahipleri sadece 15-20 GB aralığında bir indirme yapacakken, sıfırdan oyunu indirecek olanlar en az 80-100 GB arası büyüklükte bir veri indirecek.