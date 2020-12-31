NBA'de San Antonio Spurs, sahasında konuk ettiği son şampiyon Los Angeles Lakers'a 121-107 mağlup oldu. Karşılaşmada Spurs'ün asistan koçu Becky Hammon ile tarihi bir an yaşandı.

Spurs’te Gregg Popovich’in oyundan atılmasının ardından takımı yöneten yardımcı antrenör Becky Hammon, NBA tarihinde bir maçta başantrenörlük görevi üstlenen ilk kadın oldu.