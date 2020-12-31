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Becky Hammon, NBA'de bir ilki başardı

NBA'de San Antonio Spurs, sahasında ağırladığı Los Angeles Lakers'a 121-107 mağlup olurken Spurs'ün koçu Gregg Popovich'in atılması sonrası asistan koç Becky Hammon, takımın başına geçerek NBA tarihinde bir ilke imza attı.

31 Aralık 2020, Perşembe 11:57 Son Güncelleme:
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Becky Hammon, NBA'de bir ilki başardı

NBA'de San Antonio Spurs, sahasında konuk ettiği son şampiyon Los Angeles Lakers'a 121-107 mağlup oldu. Karşılaşmada Spurs'ün asistan koçu Becky Hammon ile tarihi bir an yaşandı. 

Spurs’te Gregg Popovich’in oyundan atılmasının ardından takımı yöneten yardımcı antrenör Becky Hammon, NBA tarihinde bir maçta başantrenörlük görevi üstlenen ilk kadın oldu.

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