Beck haber bekliyor

Kara Kartal’da 2015-17 sezonları arasında forma giyen Andreas Beck, 2 yıl önce Beşiktaş’la yollarını ayırıp Stuttgart’a transfer olmuştu. Almanya temsilcisinde 2 sezon görev yapmasının ardından kulübüyle yollarını ayıran 32 yaşındaki sağ bek, yeni macerası için gün sayıyor.

Gökhan Gönül’ün yanına yıllardır bir alternatif bulamayan Beşiktaş’ın, şu anda bonservisi elinde bulunan Beck’i gündemine alabileceği konuşuluyor. Menaceri aracılığıyla Siyah-Beyazlılar’a geri dönmek için nabız yoklayan Beck’in, Beşiktaş Yönetimi’nin kendisi hakkında vereceği karara göre geleceğini şekillendirmesi bekleniyor.

Bundesliga kulüpleri pusuda...

Almanya ekibi Stuttgart’la geçen sezon 24 karşılaşmaya çıkıp 2 asistlik performans sergileyen Beck, kulübünün küme düşmesinin ardından yönetimle yaptığı görüşme sonrasında köprüleri atmıştı. Deneyimli oyuncuyla, Bundesliga’dan birçok kulübünün de ilgisinin olduğu konuşuluyor.