Galatasaray Kulübü'nde bu sezon istenen performans gelmeyince ilk önce Fatih Terim'le yollar ayrıldı, daha sonra Burak Elmas ve yönetimi ibra edilmedi. Sarı-kırmızılılarda, seçim sürecinin yaşandığı bu dönemde flaş bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray'ın Morutan ve Cicaldau transferlerinde başrol oynayan isimler arasında yer alan Rumen menajer Victor Becali, sarı-kırmızılılarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Galatasaray önce Cicaldau'yu transfer etti

Galatasaray'daki Rumen oyuncu rüzgarı Alexandru Cicaldau döneminde başladı. Teknik direktör Fatih Terim'in beğendiği 24 yaşındaki futbolcu, 6 milyon 500 bin euro bedelle sarı-kırmızılı takıma katıldı.

Süper Lig devi, Alexandru Cicaldau ile 30 Haziran 2026'ya kadar uzun süreli bir sözleşme imzaladı. Alexandru Cicaldau bu sezon Galatasaray formasını 36 kez giydi. Tecrübeli orta saha bu müsabakalarda 5 gol ve 4 asist üretti.

Morutan takıma dahil oldu

Sarı-kırmızılılardaki Rumen futbolcu geleneği son olarak Olimpiu Morutan ile devam etti. Rachid Ghezzal'ın da isminin anıldığı dönemde Galatasaray tercihini Rumen oyuncudan yana kullandı. Burak Elmas ve kurmayları, 22 yaşındaki oyuncu için FCSB'ye 4 milyon 100 bin euro bonservis bedeli ödedi.

Alexandru Cicaldau da olduğu gibi sarı-kırmızılılar, Olimpiu Morutan'la da 2026'ya kadar anlaşma sağladı. 22 yaşındaki on numara Süper Lig'de 24 maçta forma giydi. Domenec Torrent döneminde forma şansı bulmakta zorlanan Olimpiu Morutan 3 gol ve 3 asist üretti.

Dennis Man gündeme gelmişti, Becali'den itiraf

İtalyan temsilcisi Parma'da forma giyen ve adı uzun zamandır Galatasaray'la anılan Dennis Man'la ilgili flaş bir transfer açıklaması geldi. Victor Becali, sarı-kırmızılı takımın 23 yaşındaki oyuncuyu transfer etmeye çok yaklaştığını vurguladı.

Victor Becali, ülkesinin basınına konuştu ve şu ifadeleri kullandı: "Dennis Man şu an iyi oynuyor ve sakinleşti. Yaz transfer döneminde neler olacağını göreceğiz. Parma'da bir yükselme şansının olmadığını biliyoruz. Transfer olacak ya da kiralanacak, bir çözüm bulacağız. Önemli olan Dennis Man'ın gelişimi, şu an iyi bir durumda."

Dennis Man'ın yaz transfer döneminde Galatasaray'ın kapısından döndüğünü ifade eden Victor Becali şu şekilde konuştu: "Dennis Man iyi bir oyuncu, sadece sahaya odaklanması gerekiyor. Parma'da kaldı ve oynamak zorunda. Galatasaray'a transfer olmaktan sadece bir adım uzaktaydı. Bu durum onu üzdü. Ama istediğiniz her şeyi her zaman elde edemezsiniz."

Parma 13 milyon euroya transfer etmişti

Galatasaray'ın uzun süredir transfer gündeminde yer alan Dennis Man, geçtiğimiz sezon devre arasında FCSB'den ayrılmıştı. Parma, 23 yaşındaki Rumen oyuncu için 13 milyon euro ödemişti.

Salernitana'yı da reddetti

Galatasaray ve Parma'nın anlaşamaması sonrası İtalya'da kalan Dennis Man, Salernitana'dan gelen transfer teklifine de olumsuz yanıt vermişti. (Skorer)