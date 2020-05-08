Bebekler diş çıkarma döneminde nasıl rahatlatılabilir?

Sağlıklı bir bebekte, diş çıkarma dönemi ortalama 6-7 aylıkken başlar, ancak bu süreç bebekten bebeğe değişkenlik gösterir. Bebeklerde diş çıkarma genetik faktörlerle ilişkilidir. Anne ve babanın varsa diğer çocuklarının ilk dişlerini çıkarma zamanı, bebeğin ilk dişini ne zaman çıkaracağı konusunda etkilidir. 2 aylıktan 14 aylığa kadar, diş çıkarma dönemine yeni giren bebekler olabilir. Diş çıkarma dönemi, 20 süt dişi tamamlanana kadar, 27-28 aylığa kadar devam eder. Bebeklerin dişleri tek tek, 1-2 ay ara vererek ya da aynı anda da çıkabilir. Diş çıkarma döneminde bebeklerde iştah azalır, bebek genellikle sulu gıdalar tercih eder, eğer emiyorsa sürekli memede kalmak isteyebilir.

Bu belirtiler diş çıkarma habercisi!

Diş çıkarma döneminde bebekte gördüğümüz en sık belirtiler;

• * Ateş (Ateş genellikle 38 dereceyi geçmez ve çok dirençli olmaz)

• * Aşırı salya akıtmak

• * Salya akıtmaya bağlı ağız kenarlarında kızarıklıklar oluşması

• * Dişin çıkma süreci boyunca görülen, özellikle geceleri yoğunlaşan huzursuzluk

• * Diş eti kaşıntısına bağlı elin ya da parmakların sürekli ağıza girmesi, her şeyi ısırma eğilimi

• * Diş eti ağrısı (Ağrı bazen; kulaklara da yansır ve bebek kulaklarını tutabilir)

• * Hafif ishal (Normal her gün yaptığı dışkılamaya göre kıvamı biraz cıvıklaşabilir ve sıklığı artabilir)

• * Diş etinde şişme

• * İştahsızlık şeklindedir.

Bu dönemde bebekler nasıl rahatlatılabilir?

Bu evrede bebeğe; diş etlerine sürülen ve bebeğin diş eti ağrısını hafifletici jeller kullanılabilir. Bebeğin ağzı içinde eriyen, içeriğinde kalsiyum ve papatya bulunan ve diş etlerini rahatlatan granüller de kullanılmaktadır. Diş kaşıyıcılar halen kullanılmaktadır ancak boyalı ve kötü malzemeden olmamasına dikkat edilmelidir. Havuç, kereviz sapı gibi sert gıdalar diş etlerini kaşıması amaçlı bebeğin eline verilebilir. Ancak bunlar bebeğinizin elindeyken mutlaka yanında bir büyük olmalıdır, aksi takdirde bebek bu yiyecekleri boğazına kaçırabilir.

“Bebekler bu dönemde enfeksiyonlara yatkın olurlar”

Eğer bebeğin koltuk altından bakılan ateşi 38 derece ve üzerindeyse, ishali çok sulu ve çok sıksa, öksürük, burun akıntısı, kusma gibi şikayetler eşlik ediyorsa; mutlaka doktorunuza başvurun, çünkü eşlik eden bir enfeksiyon olabilir. Diş çıkarma dönemlerinde, bebeklerin bağışıklık sistemleri zayıfladığı için enfeksiyonlara da daha yatkın olurlar.



