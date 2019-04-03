Beaubois: Takım olarak ritmimizi devam ettirmeliyiz

THY Avrupa Ligi’nin 30. ve son haftasında yarın AX Armani Exchange Olimpia Milan’ı konuk edecek Anadolu Efes’in Fransız basketbolcusu Rodrigue Beaubois, iyi bir takıma karşı oynayacaklarını belirterek, "Kadrosunda çok yetenekli oyuncular bulunan ve play-off için mücadele eden bir takıma karşı zorlu bir maça çıkacağız. Bizim açımızdan her ne kadar bu maçın sonucu sıralamamızı değiştirmeyecek olsa da takım olarak ritmimizi devam ettirmeliyiz. Perşembe günü oynayacağımız bu karşılaşma play-off öncesindeki son THY Avrupa Ligi karşılaşmamız olacak. Bu yüzden de bizim için büyük önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

AA