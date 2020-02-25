Beal’in 55 sayısı Wizards’a yetmedi

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) oynanan maçta Milwaukee Bucks, uzatma sonunda deplasmanda Washington Wizards’ı 137-134 yendi.
NBA’e 8 maçla devam edildi. Play-off’lara kalmayı garantileyen Doğu Konferansı lideri Milwaukee Bucks, deplasmanda Wizards’ı 3 sayı farkla yenerek bu sezon 49. galibiyetini elde etti.
Khris Middleton 40 sayı, 5 ribaunt ve 5 asistle Bucks’ın galibiyetinde önemli rol oynarken, Giannis Antetokounmpo 22 sayı, 14 ribaunt, Eric Bledsoe 23 sayı, 10 asist, Donte DiVincenzo 12 sayı, 10 ribuantla "double double" yaptı.
Maçta 16 dakika süre alan milli basketbolcu Ersan İlyasova, 2 sayı ve 3 ribauntla oynadı.
Ev sahibi ekipte Bradley Beal’in 55, Shabazz Napier’in 27 sayılık performansı mağlubiyete engel olamadı.
AA