Bundesliga’da üst sıraları kovalayan Dortmund, evinde Köln’ü konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Augsburg deplasmanında ilk yarısı 1-0 biten maçın ikinci yarısında adeta gol yağmuru oldu. Dortmund’un 3-1 geriye düştüğü maçta yeni transfer Erling Haaland 3 gol atıp bu gol düellosundan takımının 5 golle galip gelmesine büyük katkıda bulundu.

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Köln ise ligde 4 maçtır kazanıyor ve iyi bir çıkış yakaladı. 2020’nin ilk maçına evinde 3-1’lik skorla Wolfsburg’u mağlup ederek başladılar. Bu mücadelede iki takım da kazanmak isteyecektir. Yüksek tempolu olması beklenen mücadeleye siz de Misli.com’dan tek maç ve canlı iddaa seçenekleriyle bahis yapıp bu heyecana ortak olabilirsiniz.

Bu istatistiklere dikkat!

• Dortmund’un son 10 lig maçının 9’u 2,5 Üst bitti.

• Aralarında oynadıkları son 5 maçın 3’ü Dortmund üstünlüğü ile bitti (2B).

• Köln 4 maçtır kazanıyor.

Öne Çıkan Bahisler

Misli.com’da günün en popüler maçlarından biri olan B. Dortmund – Köln karşılaşmasına bahis yapan Misli.com üyelerinin %48’i ev sahibinin galibiyetinden yana tercihte bulunuyor.

Berkay Tokgöz’ün yorumu

Bundesliga’da 19.Haftanın perdesi Signal Iduna Park’ta açılıyor. Geçen hafta Haland’ın muhteşem performansıyla kazanan B.Dortmund’un konuğu Köln. Dortmund Bundesliga’da iç sahada yenilgi almayan tek takım ve oldukça formdalar. Konuk ekip Köln ise inişli çıkışlı bir performans sergiliyor. Dortmund’un ilk yarıdan işi bitireceğini düşünüyorum. İY:1.