1- Tam bir enerji kaynağıdır: Sporcuların maksimum oranda enerji sarf edip minimum oranda yorgunluk hissetmelerini sağlar. Bununla birlikte onarıcı özelliklere sahip olup kas yorgunluğunu da büyük oranda azaltır. İçerisinde toplamda üç farklı amino asit bulunmaktadır. Bunlar sırasıyla lösin, valin ve isolösin isimleriyle biliniyor. Her üçü de gıda takviyesi olarak tek seferde tüketildiği için kullanıcıların birinci dereceden çok daha enerjik hissetmelerini sağlar.

2- Kas kütlesini arttırır: Çok daha hızlı bir sürede kaslı ve fit bir görünüme sahip olmak isteyenler BCAA tüketebilir. Bu amino asidi kullanmayan kişilere oranla yüzde yirmi beş gibi büyük bir oranda kas kütlesini arttırır.

3- Yorgunluğu azaltır: Sadece spordan sonra değil hayatın genelinde kronik yorgunluk hissedenlere özel çözümler sunmaktadır. Yorgunluğu azaltmak ve zinde hissettirmek BCAA faydaları arasında gösteriliyor. Dinlenme süreleri kısaltıp egzersiz sürelerini arttırdığı için de tercih sebebidir.

4- Karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir: Beden içinde kritik görevlere ve öneme sahip olan karaciğerin korunmasını sağlar. Siroz riskini yarı yarıya düşürdüğü gibi kendisine siroz teşhisi konulmuş bireyler için de önerilmektedir.

5- Yağ yakımını hızlandırır: BCAA çok yönlü bir amino asittir. Bu nedenle birçok farklı açıdan insan sağlığına doğrudan ya da dolaylı olarak fayda sağlar. Özellikle karın bölgesinde ortaya çıkan yağların yakımı son derece zordur. Kişiler ne kadar spor yaparsa yapsın basen ve bel bölgesindeki yağlar hızla erirken, göbek bölgesi olduğu gibi kalır. Bunun önüne geçmek için de BCAA kullanımı sıklıkla önerilmektedir.

BCAA'nın İşe Yaradığı Diğer Alanlar

İlk defa kullanacak olup bu amino asit hakkında yeterli bilgisi olmayanların sıklıkla sorduğu bir diğer soru BCAA ne işe yarar sorusudur. Diğer protein ve amino asit türlerine oranla faydaları saymakla bitmeyen bu zincirli gıda takviyeleri birçok açıdan insan sağlığına yarar sağlamaktadır.

1- Beslenmeyi düzenler: BCAA ürünlerinin içerisinde yumurta, süt ve kırmızı et gibi tam bir protein deposu olarak tanımlanan yiyeceklerden alınacak tüm proteinler bir kere de alınır Her zaman bu gıdalar ile beslenme şansı bulunmayan kişilere hem zaman hem de enerji açısından tasarruf sağlar. Beslenme alışkanlıklarını düzenler. Kişilerin çok daha formda kalıp enerjik hissetmelerini sağlar.

2- Kan şekerini düşürür: Kan şekeri yüksek olan kişiler başta obezite olmak üzere birçok riskli hastalıktan muzdarip olabilir. Aynı zamanda kalp damar sağlığını da koruyan BCAA ürünleri kan şekeri seviyesinin düşmesini mümkün kılmaktadır. Kötü kolestrolün de vücuttan atılması ile birlikte kişiler çok daha sağlıklı hisseder.

BCAA Kullanımına

Her gıda takviyesinde olduğu gibi BCAA kullanımı da doğru bir zamanlamayla ve düzenli bir şekilde yapılmalıdır. Aksi takdirde faydaları eksik kalır ve kullanıcılar tam randıman alamaz. Spora ya da antrenmana yeni başlayanlar BCAA ne zaman içilmeli sorusunu sıklıkla soruyor. Önerilen antrenman biter bitmez içmektir. Bu sayede faydalarını yüksek oranda görmek mümkün oluyor.

Bu özel takviye gıdalarının zamanı kadar kullanım oranı da çok önemlidir. Tavsiye edilen miktarı 5 mg ile 10 mg arasında değişkenlik gösteriyor.



