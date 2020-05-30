İngiliz kamu yayın kuruluşu BBC, Türkiye'nin yeni tip Corona virüs (Kovid-19) salgınında "çok daha büyük bir felaketin önüne geçtiğini" ve bir başarı hikayesi olarak görüldüğünü belirterek ülkenin mücadelesini övdü.

BBC muhabiri Orla Guerin'in kaleme aldığı "Türkiye, Kovid-19'da kontrolü nasıl ele geçirdi" başlıklı yazıda, virüsün Türkiye'ye geç geldiği ancak kısa sürede ülkenin her köşesine yayıldığı ve bir ay içinde 81 ilin tamamının etkilendiği belirtildi.

"Dünyanın en hızlı büyüyen salgınlarından biriydi. Çin veya İngiltere'den daha kötüydü. Ölü sayısının artacağı ve Türkiye'nin o zaman en çok etkilenen ülke olan İtalya'ya dönüşeceğinden korkuluyordu." denilen yazıda, 3 ay geçmesine hatta tam bir karantina uygulanmamasına rağmen bunun gerçekleşmediği vurgulandı.

Ölü sayısının ilan edilenin iki katı olabileceğini öne süren doktorlar bulunduğu ancak yine de sonucun 83 milyonluk bir nüfusa oranla az olduğu kaydedilen yazıda, uzman görüşlerine de yer verildi.

"Az sayıda ülke başarılı oldu, Türkiye de bu kategoride"

Kent Üniversitesi Viroloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Jeremy Rossman, "Türkiye, açıkça çok daha büyük bir felaketin önüne geçti. Türkiye, test, takip, izolasyon ve hareket kısıtlamalarıyla salgına oldukça hızlı tepki veren ülkeler kategorisine giriyor. Bu, virüsün yayılmasını azaltma konusunda etkili olan ülkelerden oluşan oldukça küçük bir kulüp." dedi.

Alınan önlemlerin sıralandığı yazıda, Fatih İlçesi Halk Sağlığı Müdürü Dr. Melek Nur Aslan, filyasyon çalışmalarından bahsetti. Dr. Aslan, kızamık takibinde edinilmiş onlarca yıllık deneyim sayesinde virüsü görüldüğü ilk gün olan 11 Mart'ta takip etmeye başladıklarını belirterek, "Planlar hazırdı. Onları raftan indirdik ve kullanmaya başladık." diye konuştu.