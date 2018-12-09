B.B.Bodrumspor:1 Gümüşhanespor: 0

Maçtan dakikalar:

28’inci dakikada gelişen Gümüşhanespor atağında sol kanattan Kadir Arı’nın yaptığı ortada Musa Sinan’ın kafa vuruşu az farkla auta çıktı.

35'inci dakikada gelişen Bodrumspor atağında Emre Şahin'in pasında Erkan topuk pasıyla derinlemesine bir pas ile Ozan Sol’u topla buluşturdu. Ozan Sol kaleci Hasan Hüseyin ile karşı karşıya kaldı. Sol’un vuruşunda top direkten döndü, Gümüşhanespor defansı topu kornere attı. 75’inci dakikada Bodrumspor öne geçti. Bu dakikada Hüseyin Kala’nın sağ kanattan ortasında Emre Şahin’in yerden vuruşunda top Kamecinin bakışları arasında ağlarla buluştu 1-0. 84’üncü dakikada Gümüşhanespor atağında Hüseyin Çolak kafa ile topu ceza sahasına indirdi, Fırat’ın vuruşunda Bodrumspor kalecisi Kaya’yı geçen topu defans uzaklaştırdı.

Hakemler: Cihan Ataş xx, Sefa Özcan xx, Vedat Hoşman xx

Bodrum Belediyesi Bodrumspor: Kaya xx, İzzet xx, Orhan xx, Muhammet xx, Şaban x, Seyid xx, Erkan x (Dk. 72 Harun x), Emre Şahin x(Dk. 79 Cem Ekinci x), Ozan xx, Hüseyin xx, Göksu xx (Dk. 84 Celal Dumanlı x)

Gümüşhanespor: Hasan Hüseyin x, Fırat, Mehmet Menderes x (Dk. 64 Hüseyin x), Serdar x, Musa x, Kadir Arı x (Dk. 81 Hüseyin Altuğ x), Tufan xx, Azad xx, Murat x, Mehmet Cansın x, Raif x (Dk. 69 Yunus x)

Gol: Dk. 75 Emre (Bodrumspor)

Sarı Kartlar: Şaban, İzzet (Bodrumspor)

İHA