B.B. Erzurumspor’da Olağan Genel Kurul tarihi belli oldu

Açıklamada, 5 Ocak 2019 tarihinde İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılacak olan genel kurulda çoğunluk sağlanamaması halinde ikinci toplantının aynı salonda halinde 12 Ocak 2019 tarihinde yapılacağı duyuruldu. Mavi-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, “Gerçekleştireceğimiz Olağan Genel Kurulumuz kulübümüze, şehrimize hayırlı olsun” denildi.
Açıklamada ayrıca, Süper Lig’in ikinci yarısında daha iyi kadro kurma konusunda titiz şekilde çalışmalar yapılacağı görüşlerine yer verildi.
İHA